Илон Маск извинился за свои посты о Трампе

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Самый богатый человек планеты Илон Маск написал в X, что сожалеет о своих высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Фото: instagram.com/whitehouse

«Я сожалею о некоторых из моих постов о Президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал миллиардер в Х, отметив в посте Трампа.

За несколько часов до этого он  ретвитнул запись вице-президента США Джей Ди Вэнса, который опубликовал скриншот из материала Bloomberg о том, что Илон Маск из-за своей работы в Департаменте эффективности правительства потерял 25% своего состояния.

«Готовы ли вы сказать Маску сердечное спасибо?» — спросил Вэнс.

Маск в своем ретвите добавил подпись «Это того стоит».

Напомним, что между президентом США и Маском шла перепалка с совместными обвинениями.

#Илон Маск #извинение #Дональд Трамп

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