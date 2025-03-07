Илон Маск потерял $110,8 млрд за три месяца

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его состояние сократилось из-за падения акций Tesla

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

После увеличения пошлин на китайские товары акции Tesla упали на 15%. На данный момент состояние Маска оценивается в $353,2 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Состояние предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска уменьшилось на $110,8 млрд в период с декабря прошлого года на фоне снижения акций компании Tesla по производству электромобилей. Об этом 6 марта сообщил журнал Forbes.

По данным издания, компания несет убытки из-за введения пошлин Соединенных Штатов в 25% против Мексики, Канады и Китая. Отмечается, что для рынка сбыта электромобилей Китай являлся вторым по величине. Также компания пользовалась импортом запчастей из Канады.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что продажи электромобилей Tesla в январе 2025 года снизились на 45% по всем европейским странам, в то время как количество регистраций новых электромобилей у конкурентов резко возросло.

1 февраля Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны против страны.

В ноябре 2024 года Маск стал богатейшим человеком в истории. В конце февраля 2025 года глава Tesla Илон Маск возглавил список супермиллиардеров

#США #Тесла #Илон Маск #супермиллиардер

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