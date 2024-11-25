Маск стал богатейшим человеком в истории

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Исполнительный директор Tesla и владелец Х Илон Маск побил собственный рекорд 2021 года и стал самым богатым человеком в истории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Согласно опубликованному агентством Bloomberg «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), состояние Маска за прошедшую неделю увеличилось на $35 млрд и сейчас оценивается в $348 млрд.

На второе место опустился основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $219 млрд.

Замыкает тройку руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон, состояние которого оценивается в $206 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.