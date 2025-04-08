Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Сейчас его состояние ниже 300 млрд долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В понедельник владелец компаний Tesla и SpaceX, глава департамента государственной эффективности (DOGE) США потерял $4,4 млрд после того, как акции Tesla продолжили падение, в результате чего его общее состояние составило $297,8 млрд», — пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, бумаги компании упали более чем на 50% по сравнению с рекордным уровнем, который наблюдался в середине декабря 2024 года.

Кроме того, 7 апреля газета The Washington Post сообщила, что Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить высокие пошлины на товары из других стран. Издание отметило, что решение главы государства по тарифам может принести вред компании Tesla.

Ранее, 2 апреля, Трамп сообщил о введении базовых пошлин в 10% для всей поставляемой в США продукции. При этом тарифы для ЕС повысят до 20%, а на товары из Китайской Народной Республики (КНР) — до 34%.

Также Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов. Более того, в начале апреля он обложил пошлинами необитаемые острова.