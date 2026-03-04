В «наше время» было попроще. Меня так вообще назвала соседка! Мама была уверена, что я Кристина, но тетя Клава, оценив новорожденную, то есть меня, только принесенную из роддома, безапелляционно заявила: «Ну какая Кристина?! Леночка она!» И мама, приглядевшись, с ней согласилась. Правда, как раз таки соседская семья никогда меня Леной и не называла – для них я раз и навсегда стала Аленкой.

А сама я, подрастая, мечтала зваться Настей. Уж не знаю, почему именно это имя казалось мне верхом совершенства, но я всерьез уговаривала маму меня переименовать. Однажды даже предприняла демарш, в садике еще. Помню, расставили стулья, вроде как на уроке сидим, и «учитель», моя одногруппница, вызывала нас по очереди к «доске». Моя очередь, «Лена, к доске», и я так важно: «Я не Лена, я – Настя» и сижу дальше, мол, не меня же вызывают. «Учитель», однако, подыгрывать отказалась, скомандовала не выпендриваться, никаких Насть тут нет, а к доске пойду именно я, Лена. И я поняла, что так это не работает.

Наверное, современные психологи нашли бы объяснение, почему так хотелось изменить имя (детские травмы, все такое), но тогда никто, естественно, не углублялся, чего мне не живется спокойно Еленой.

А еще я с детства знала, как назову свою будущую дочку (была уверена, что дочки рождаются у всех – как обязательная комплектация семьи). Если кто помнит, был в самом начале 90-х (может, это даже конец 80-х) стиральный порошок «Салтанат». Квадратная небольшая пачка, сине-белый фон, а на нем – девушка в красном саукеле, красном же национальном камзоле и с двумя длинными черными косами. Каждый раз, заходя в ванную, я подол­гу рассматривала коробочку, думая: такая красавица и так ей повезло с именем! В общем, в малолетстве было решено однозначно: будет дочка – быть ей Салтанат!

Когда это средство исчезло с прилавков, и «Салтанат» перестала появляться у нас дома, я просила маму найти именно ее. Но, увы, нет следов красавицы из моего детства даже в Интернете: специально искала, вводила запрос по-разному, не помнит виртуальная история такого яркого пятнышка из моего детства…

Но имя это не исчезло из моей жизни – в городе был еще и магазин с таким названием! И вот его фото я нашла в одной из социальных сетей. Уверена, старожилы Шымкента прекрасно знают это место – магазин «Салтанат» в микрорайоне Восток. Мы с мамой туда часто ездили, кажется, в этом же доме была касса, в которой оплачивали комуслуги. Графические буквы над высокими окнами магазина помню, как тогда. И до сих пор имя Салтанат для меня – ассоциация с чем-то сказочно-детским.

И еще про имена. Свекровь мою зовут Анита, столь необычное имя для 60-х и для казахской семьи возникло вдруг – из зарубежного фильма, уж очень запомнилась героиня. Но, как оказалось, сотрудники загса, куда родители пришли регистрировать новорожденную, фильма такого не смотрели, посчитали, что советские граждане что-то напутали, и самовольно записали девочку …Анютой! Именно так, уменьшительно-лас­кательно. Много лет спустя мама мужа самостоятельно выправляла документы на свое настоящее имя, но для многих она так и осталась Анютой.