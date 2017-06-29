​Импульс к взаимодействию

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов встретился с бывшим Верховным судьей Англии и Уэльса, арбитром и медиатором группы Блакстоун Чемберс, экспертом Международного финансового центра «Астана» по созданию и развитию суда и Международного арбитражного центра Лордом Вульфом.

В мероприятии также приняли участие заместитель Генпрокурора Андрей Кравченко, управляющий Международного финансового центра Кайрат Келимбетов и председатель правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» Нурлан Кусаинов.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества и взаимодействия между Генпрокуратурой и создаваемыми судом и Международным арбитражным центром, а также возможность подписания меморандума о сотрудничестве.

Жакип Асанов поблагодарил Лорда Вульфа за оказанный визит и отметил, что данная встреча должна стать дополнительным импульсом в развитии двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.