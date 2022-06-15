Имя королевы Елизаветы II планируют присвоить скверу в Нур-Султане

Одному из скверов Нур-Султана предложили присвоить имя королевы Великобритании Елизаветы II, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Безымянному скверу между комплексом «Салтанат сарайы» и отелем The St. Regis Astana предлагается присвоить имя королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II. Предложение преследует цель укрепления двусторонних дипломатических связей», - сказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Сакен Есиркеп на заседании маслихата.

Также было предложено присвоить безымянной аллее, расположенной перед зданием Министерства иностранных дел, имя государственного и общественного деятеля, публициста, дипломата Назира Торекулова.

Также ранее сообщалось, что у новой мечети в Нур-Султане строят фонтан протяженностью 300 метров.