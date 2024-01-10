Индекс счастья

В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую правительства оценивать уровень счастья своего народа, дабы использовать эти показатели как ориентир при составлении программ развития. С тех пор Ежегодный доклад о счас­тье каждый год публикуется под­разделением Организации Объеди­ненных Наций по поис­ку решений устойчивого развития.

В 2012 году прошло первое заседание высокого уровня ООН «Счастье и благополучие: определение новой экономичес­кой парадигмы» под председательством премьер-министра Бутана – первой и пока единственной в мире страны, которая в качестве основного показателя экономического развития вместо валового внутреннего продукта официально приняла валовое национальное счастье.

Для оценки национального счастья используются шесть главных факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по десятибалльной шкале.

Уровень социальной под­держ­ки, например, которую ощущает гражданин, измеряется с использованием данных Всемирного опроса Gallup – людей спрашивают, в какой степени они могут рассчитывать на поддержку своей семьи и друзей.

Свободу делать жизненный выбор можно измерить с использованием данных Всемирного исследования ценностей, в котором респондентов опрашивают, насколько они свободны в принятии ежедневных решений. Тот же метод оценивает уровень доверия, который показывает, насколько жители той или иной страны доверяют правительству, банкам, производителям и друг другу.

Щедрость измеряется с использованием данных Всемирного индекса благотворительности, показывающего, как часто граждане делают пожерт­вования, добровольно тратят свое время на добрые дела или помогают незнакомым людям.

Каждое государство при вычислении Всемирного индекса счастья также сравнивается с гипотетической страной под названием «Антиутопия», которая представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной, и вместе с остаточной ошибкой используется в качест­ве эталона регрессии.

Деньги – не главное, но все же

В течение последних нескольких лет лидером рейтинга счас­тья является Финляндия, которая выделяется безопасностью, развитой системой государственного образования, социальной защиты и привлекательностью для проживания с семьей. Кроме того, страна занимает высокие места по показателям в области гражданских прав, качества жизни и свободы прессы.

Финляндия также была одной из первых стран в мире, предоставивших женщинам право голоса.

Соседствуют с ней Норвегия, Швейцария и Дания. Эти страны наиболее привлекательны для жизни, так как отличаются стабильностью и ориенти­рованностью на личные потребности каждого граж­данина. Норвегия позволяет своим граж­данам получить бесплатное высшее образование и занять свое место на рынке труда с очень конкурентной заработной платой.

Высокий рейтинг Швейцарии обеспечивается такими факторами, как экономика, стабильная политическая среда и хорошо развитая система государственного образования. В стране низкий уровень безработицы и хороший уровень образования среди рабочего населения.

Экономика подпитывается низкими ставками корпоративного налога, развитым сектором услуг с превосходством в финансовом секторе и сильной высокотехнологичной обрабатывающей промышленностью. Кроме того, эта страна занимает первое место в рейтинге лучших стран для выхода на пенсию.

На высокий рейтинг Дании влияют такие факторы, как равенство доходов, стабильная политическая ситуация, безо­пасность и хорошие системы государственного образования и здравоохранения. Датское правительство – стабильный и прозрачный институт.

В стране действует конституционная монархия, и члены высшего законодательного органа Дании, Фолькетинг, избираются народом. Датское правительство прогрессивно, а социальная структура страны отличается замечательной социальной мобильностью.

Новая Зеландия известна во всем мире своим высоким качест­вом жизни и ее медленным темпом, при котором всегда можно найти здоровый баланс между работой и личной жизнью. Даже в самых крупных городах всегда рядом пляж, велосипедный маршрут или национальный парк. Гражданам страны предоставляются бесплатные услуги здраво­охранения.

Еще одна страна в перечне самых счастливых – Австралия. Продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин здесь составляет 83,2 года. Это государство с сильной рыночной экономикой, его города обычно занимают высокие места в рейтингах пригодности для жизни. Жители любят заниматься спортом, а высокое качество австралийского образования известно во всем мире.

Нидерланды делают счастливыми своих граждан благодаря политической стабильности, высокому развитию здраво­охранения и образования, толерантному обществу. Кроме того, здесь самая высокая в мире концентрация музеев и 32 тыс. км велосипедных дорожек.

Однако стоит отметить, что и налоги в стране высокие – cогласно данным Tradingeconomics, голландцы отдают в бюджет 49,5% своей заработной платы. За счастье так или иначе нужно платить.

Германия, без сомнения, является одной из самых мощных экономических держав мира. Кроме хорошего государственного образования и здраво­охранения, она предоставляет своим гражданам широкие возможности на рынке труда.

Канада – одно из самых безо­пасных государств мира и к тому же высокотехнологичное индустриальное общество. Хотя сфера услуг здесь является наиболее важным двигателем экономики, страна также экспортирует много энергоресурсов, продуктов питания и полезных ископаемых, лидирует по большинству критериев качества окружающей среды.

Что же касается самых «несчаст­ных» стран, то, согласно отчету Всемирной ассоциации счастья, в их числе уже много лет находится Индия.

Несмотря на то что граждане огромного количества государств устремляются туда, чтобы обрести гармонию с собой, сами индийцы не отличаются высокой удовлетворенностью качеством своей жизни. Это обус­ловлено низкими доходами на душу населения, плохими показателями в отношении здоровья, низким уровнем социальной поддержки, доверия и щедрости. Также Индия непропорционально сильно постра­дала от пандемии COVID-19, которая еще больше усугубила эти проблемы.

Согласно индексу счастья за 2023 год, эта страна по-прежнему находится в нижней части рейтинга.

Но самое низкое место в рейтинге счастья в 2023 году занимает Афганистан по вполне понятным причинам. Соседствует с ним Ливан.

Стремясь к среднему классу

По итогам первого полугодия 2023 года в топ-10 азиатских стран по качеству жизни вошли Оман, Япония, ОАЭ, Катар, Сингапур, Саудовская Аравия, Израиль, Кипр, Тайвань, Южная Корея.

Казахстан в списке благополучных стран Азии расположился на 22-й позиции. Стоит отметить, что в 2022 году наша страна вошла в пятерку государств по индексам «надежды» (по версии Института Gallup), а в 2023-м мы заняли 44-е мес­то по показателю «счастье» (World Happiness Report) среди всех стран мира.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам обследования «Качество жизни населения» 41,8% казахстанцев выразили удовлетворение своей жизнью. При этом следует отметить, что их доля больше в сельской местности – 46,5% (в городе – 39,6%).

Удельный вес мужчин, удовлетворенных своей жизнью, больше – 45,4%, чем женщин – 39,5%. По сравнению с аналогичным обследованием 2022 года уровень удовлетворенности жизнью респондентов вырос на 0,5 пункта.

– Получается, что наше «сегодня» нас почти удовлетворяет, – прокомментировал эксперт Института анализа социально-политических процессов Алишер Рахимов в официальном Telegram-канале. – Показатель уверенности в текущем дне на 1,5 пункта выше границы между позитивом и негативом восприятия обстановки. Мы с большой надеждой смотрим в будущее, основываясь на собственных планах, а также на заявлениях и заверениях влас­тей. Один из вариантов развития – попадание в средний класс общества с зарплатой в 500–600 тысяч тенге, с машиной, квартирой и банковским депозитом.

Есть и другое, нематериальное видение будущего, отмечает эксперт, например, спокойствие в семье и в обществе. Он вспоминает, что село Тассай в Актюбинской области является одним из безопасных мест в стране (три года без преступлений даже при сохранении продаж алкогольной продукции).

Подобных сел в области насчитывается до 14. Но при этом есть и большой запрос на действительную справедливость, защиту и реализацию прав и свобод гражданина, считает Алишер Рахимов.

– Надежды общества на светлое будущее, конечно, поддерживаются государством. На горизонте – увеличение социаль­ных расходов на 1,4 триллиона тенге, совершенствование систем медицины и образования, помощь бизнесу, модернизация коммунального и транспортного хозяйства, продолжение реформирования правозащитных и правоохранительных структур. Но это все социально значимые проекты и важные инфраструктурные объекты. А как же с мечтой о попадании в средний класс? Здесь позиция государственных органов очень осторожная, – отмечает эксперт.

По сути, в этом есть рациональное зерно, ведь, как объяс­няют авторы исследований, индекс счастья – это разница между довольными, очень довольными, недовольными и очень недовольными жизнью. Таким образом, гражданин может быть вполне удовлетворен своим положением, даже если оно не особенно высокое с экономической точки зрения. Просто респондент всегда помнит о том, что может быть хуже.

Например, уровень удовлетворенности казахстанцев своим финансовым положением в 2023-м по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2 процентных пункта и составил 34%.

Своим здоровьем удовлетворены 47,6% респондентов, частично – 49,3%. Следует отметить, что из предложенного перечня поставщиков основных государственных услуг более всего жители страны довольны качест­вом услуг, предос­тавляемых центрами скорой медицинской помощи, – 56,1% опрошенных.

По уровню материального обеспечения (достатка) 72,2% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности (средний класс), 0,3% респондентов указали низкий уровень обеспеченнос­ти и 1% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности.

По результатам обследования 20,5% респондентов отметили, что имеют возможность самостоятельно приобрести жилье, 40,1% – частично, при этом 22,5% опрошенных указали, что удовлетворены поддерж­кой государства в приобре­тении жилья.

Что касается доверия, то более половины респондентов (63,4%) указали: они уверены в возможности получения моральной поддержки со стороны родственников или знакомых. При этом сельчане считают, что при необходимости получат моральную поддержку от близкого круга гораздо быстрее, нежели городские жители (64,8% и 62,7% соответственно).

В своем положительном будущем в перспективе уверены 42,4% респондентов. Предполагают, что будет улучшение в будущем, 34,7% казахстанцев, и лишь 0,8% респондентов думают, что станут жить хуже.