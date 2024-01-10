Индекс счастья Общество 10 января 2024 г. 2:00 14 Юлия Полонская Для счастья людям в любой стране нужно, чтобы их правительства решали несколько жизненно важных вопросов. фото из архива "КП", инфографика Натальи Ляликовой В июле 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую правительства оценивать уровень счастья своего народа, дабы использовать эти показатели как ориентир при составлении программ развития. С тех пор Ежегодный доклад о счастье каждый год публикуется подразделением Организации Объединенных Наций по поиску решений устойчивого развития. В 2012 году прошло первое заседание высокого уровня ООН «Счастье и благополучие: определение новой экономической парадигмы» под председательством премьер-министра Бутана – первой и пока единственной в мире страны, которая в качестве основного показателя экономического развития вместо валового внутреннего продукта официально приняла валовое национальное счастье. Для оценки национального счастья используются шесть главных факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по десятибалльной шкале. Уровень социальной поддержки, например, которую ощущает гражданин, измеряется с использованием данных Всемирного опроса Gallup – людей спрашивают, в какой степени они могут рассчитывать на поддержку своей семьи и друзей. Свободу делать жизненный выбор можно измерить с использованием данных Всемирного исследования ценностей, в котором респондентов опрашивают, насколько они свободны в принятии ежедневных решений. Тот же метод оценивает уровень доверия, который показывает, насколько жители той или иной страны доверяют правительству, банкам, производителям и друг другу. Щедрость измеряется с использованием данных Всемирного индекса благотворительности, показывающего, как часто граждане делают пожертвования, добровольно тратят свое время на добрые дела или помогают незнакомым людям. Каждое государство при вычислении Всемирного индекса счастья также сравнивается с гипотетической страной под названием «Антиутопия», которая представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной, и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии. Деньги – не главное, но все же В течение последних нескольких лет лидером рейтинга счастья является Финляндия, которая выделяется безопасностью, развитой системой государственного образования, социальной защиты и привлекательностью для проживания с семьей. Кроме того, страна занимает высокие места по показателям в области гражданских прав, качества жизни и свободы прессы. Финляндия также была одной из первых стран в мире, предоставивших женщинам право голоса. Соседствуют с ней Норвегия, Швейцария и Дания. Эти страны наиболее привлекательны для жизни, так как отличаются стабильностью и ориентированностью на личные потребности каждого гражданина. Норвегия позволяет своим гражданам получить бесплатное высшее образование и занять свое место на рынке труда с очень конкурентной заработной платой. Высокий рейтинг Швейцарии обеспечивается такими факторами, как экономика, стабильная политическая среда и хорошо развитая система государственного образования. В стране низкий уровень безработицы и хороший уровень образования среди рабочего населения. Экономика подпитывается низкими ставками корпоративного налога, развитым сектором услуг с превосходством в финансовом секторе и сильной высокотехнологичной обрабатывающей промышленностью. Кроме того, эта страна занимает первое место в рейтинге лучших стран для выхода на пенсию. На высокий рейтинг Дании влияют такие факторы, как равенство доходов, стабильная политическая ситуация, безопасность и хорошие системы государственного образования и здравоохранения. Датское правительство – стабильный и прозрачный институт. В стране действует конституционная монархия, и члены высшего законодательного органа Дании, Фолькетинг, избираются народом. Датское правительство прогрессивно, а социальная структура страны отличается замечательной социальной мобильностью. Новая Зеландия известна во всем мире своим высоким качеством жизни и ее медленным темпом, при котором всегда можно найти здоровый баланс между работой и личной жизнью. Даже в самых крупных городах всегда рядом пляж, велосипедный маршрут или национальный парк. Гражданам страны предоставляются бесплатные услуги здравоохранения. Еще одна страна в перечне самых счастливых – Австралия. Продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин здесь составляет 83,2 года. Это государство с сильной рыночной экономикой, его города обычно занимают высокие места в рейтингах пригодности для жизни. Жители любят заниматься спортом, а высокое качество австралийского образования известно во всем мире. Нидерланды делают счастливыми своих граждан благодаря политической стабильности, высокому развитию здравоохранения и образования, толерантному обществу. Кроме того, здесь самая высокая в мире концентрация музеев и 32 тыс. км велосипедных дорожек. Однако стоит отметить, что и налоги в стране высокие – cогласно данным Tradingeconomics, голландцы отдают в бюджет 49,5% своей заработной платы. За счастье так или иначе нужно платить. Германия, без сомнения, является одной из самых мощных экономических держав мира. Кроме хорошего государственного образования и здравоохранения, она предоставляет своим гражданам широкие возможности на рынке труда. Канада – одно из самых безопасных государств мира и к тому же высокотехнологичное индустриальное общество. Хотя сфера услуг здесь является наиболее важным двигателем экономики, страна также экспортирует много энергоресурсов, продуктов питания и полезных ископаемых, лидирует по большинству критериев качества окружающей среды. Что же касается самых «несчастных» стран, то, согласно отчету Всемирной ассоциации счастья, в их числе уже много лет находится Индия. Несмотря на то что граждане огромного количества государств устремляются туда, чтобы обрести гармонию с собой, сами индийцы не отличаются высокой удовлетворенностью качеством своей жизни. Это обусловлено низкими доходами на душу населения, плохими показателями в отношении здоровья, низким уровнем социальной поддержки, доверия и щедрости. Также Индия непропорционально сильно пострадала от пандемии COVID-19, которая еще больше усугубила эти проблемы. Согласно индексу счастья за 2023 год, эта страна по-прежнему находится в нижней части рейтинга. Но самое низкое место в рейтинге счастья в 2023 году занимает Афганистан по вполне понятным причинам. Соседствует с ним Ливан. Стремясь к среднему классу По итогам первого полугодия 2023 года в топ-10 азиатских стран по качеству жизни вошли Оман, Япония, ОАЭ, Катар, Сингапур, Саудовская Аравия, Израиль, Кипр, Тайвань, Южная Корея. Казахстан в списке благополучных стран Азии расположился на 22-й позиции. Стоит отметить, что в 2022 году наша страна вошла в пятерку государств по индексам «надежды» (по версии Института Gallup), а в 2023-м мы заняли 44-е место по показателю «счастье» (World Happiness Report) среди всех стран мира. Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам обследования «Качество жизни населения» 41,8% казахстанцев выразили удовлетворение своей жизнью. При этом следует отметить, что их доля больше в сельской местности – 46,5% (в городе – 39,6%). Удельный вес мужчин, удовлетворенных своей жизнью, больше – 45,4%, чем женщин – 39,5%. По сравнению с аналогичным обследованием 2022 года уровень удовлетворенности жизнью респондентов вырос на 0,5 пункта. – Получается, что наше «сегодня» нас почти удовлетворяет, – прокомментировал эксперт Института анализа социально-политических процессов Алишер Рахимов в официальном Telegram-канале. – Показатель уверенности в текущем дне на 1,5 пункта выше границы между позитивом и негативом восприятия обстановки. Мы с большой надеждой смотрим в будущее, основываясь на собственных планах, а также на заявлениях и заверениях властей. Один из вариантов развития – попадание в средний класс общества с зарплатой в 500–600 тысяч тенге, с машиной, квартирой и банковским депозитом. Есть и другое, нематериальное видение будущего, отмечает эксперт, например, спокойствие в семье и в обществе. Он вспоминает, что село Тассай в Актюбинской области является одним из безопасных мест в стране (три года без преступлений даже при сохранении продаж алкогольной продукции). Подобных сел в области насчитывается до 14. Но при этом есть и большой запрос на действительную справедливость, защиту и реализацию прав и свобод гражданина, считает Алишер Рахимов. – Надежды общества на светлое будущее, конечно, поддерживаются государством. На горизонте – увеличение социальных расходов на 1,4 триллиона тенге, совершенствование систем медицины и образования, помощь бизнесу, модернизация коммунального и транспортного хозяйства, продолжение реформирования правозащитных и правоохранительных структур. Но это все социально значимые проекты и важные инфраструктурные объекты. А как же с мечтой о попадании в средний класс? Здесь позиция государственных органов очень осторожная, – отмечает эксперт. По сути, в этом есть рациональное зерно, ведь, как объясняют авторы исследований, индекс счастья – это разница между довольными, очень довольными, недовольными и очень недовольными жизнью. Таким образом, гражданин может быть вполне удовлетворен своим положением, даже если оно не особенно высокое с экономической точки зрения. Просто респондент всегда помнит о том, что может быть хуже. Например, уровень удовлетворенности казахстанцев своим финансовым положением в 2023-м по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2 процентных пункта и составил 34%. Своим здоровьем удовлетворены 47,6% респондентов, частично – 49,3%. Следует отметить, что из предложенного перечня поставщиков основных государственных услуг более всего жители страны довольны качеством услуг, предоставляемых центрами скорой медицинской помощи, – 56,1% опрошенных. По уровню материального обеспечения (достатка) 72,2% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности (средний класс), 0,3% респондентов указали низкий уровень обеспеченности и 1% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности. По результатам обследования 20,5% респондентов отметили, что имеют возможность самостоятельно приобрести жилье, 40,1% – частично, при этом 22,5% опрошенных указали, что удовлетворены поддержкой государства в приобретении жилья. Что касается доверия, то более половины респондентов (63,4%) указали: они уверены в возможности получения моральной поддержки со стороны родственников или знакомых. При этом сельчане считают, что при необходимости получат моральную поддержку от близкого круга гораздо быстрее, нежели городские жители (64,8% и 62,7% соответственно). В своем положительном будущем в перспективе уверены 42,4% респондентов. Предполагают, что будет улучшение в будущем, 34,7% казахстанцев, и лишь 0,8% респондентов думают, что станут жить хуже. #население #общество #обследование #жизнь #2023 год #индекс счастья