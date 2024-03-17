Индиан-Уэллс: Алькарас и Медведев вышли в финал

В прошлом году трофей разыграли эти же игроки, передает Kazpravda.kz

Фото: АТР

Определились финалисты престижного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас оказался сильнее №3 рейтинга АТР Янника Синнера (Италия) – 1:6; 6:3; 6:2, а Даниил Медведев взял верх над американцем Томми Полом – 1:6; 7:6 (3); 6:2.

Медведев и Алькарас второй год подряд разыграют титул в Индиан-Уэллс. В прошлом году победил испанец — 6:2, 6:3.

В личных встречах счет 3:2 в пользу Алькараса. На харде он ведет 2:1.

Сегодня состоится финал женского турнира в Индиан-Уэллс, в котором сразятся первая и девятая ракетки мира Ига Швёнтек (Польша) и Мария Саккари (Греция).