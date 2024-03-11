Индиан-Уэллс: Путинцева вышла на Швёнтек, Бублик проиграл с «баранкой»

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Юлия Путинцева, занимающая 79-ю строчку в мировом рейтинге, уверенно выступает на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).



В матче третьего круга казахстанка обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис 6:4, 6:1.



Соперницы провели на корте 1 час и 22 минуты. За это время Юлия реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила пять двойных ошибок.



Далее по турнирной сетке Путинцева встретится с первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.



Там же в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 20-я ракетка мира Александр Бублик проиграл представителю Австралии, 10-ой ракетке мира Алексу де Минору 5:7, 0:6.