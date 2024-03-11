Индиан-Уэллс: Путинцева вышла на Швёнтек, Бублик проиграл с «баранкой»

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вторая ракетка Казахстана продолжает победное шествие на престижном турнире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса 

Фото: ФТК

Юлия Путинцева, занимающая 79-ю строчку в мировом рейтинге, уверенно выступает на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). 

В матче третьего круга казахстанка обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис 6:4, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час и 22 минуты. За это время Юлия реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила пять двойных ошибок.

Далее по турнирной сетке Путинцева встретится с первой ракеткой мира  Игой Швёнтек из Польши.

Там же в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 20-я ракетка мира Александр Бублик проиграл представителю Австралии, 10-ой ракетке мира Алексу де Минору 5:7, 0:6.

 

#Спорт #теннис #Юлия Путинцева

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