Индиан-Уэллс: Рыбакина и Шевченко снялись, Путинцева и Бублик идут дальше

Теннис
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Прошлогодняя победительница супертурнира посетовала на проблемы со здоровьем, передает Kazpravda.kz

Фото: indianwellstennisgarden.com

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем, сообщает Чемпионат.ру.

«С большой грустью я должна сообщить, что не смогу участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе в этом году из-за проблем со здоровьем. Близкие мне люди знают, как много для меня значит этот турнир и как сильно мне хотелось вернуться и защитить свой титул.
Я хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать меня, и мне жаль, что у них не будет возможности увидеть мою игру в этом году. Теперь я отдохну и восстановлюсь, чтобы снова выйти на корт и играть», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter в соцсетях.

В этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).

Между тем вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева во втором круге турнира обыграла 16-ю ракетку мира Екатерину Александрову со счетом 7:5; 6:1. На счету Путинцевой — одна подача навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.

За выход в четвёртый круг Юлия поборется с победительницей американского дерби между Мэдисон Кис, 20-й ракеткой мира, и Хейли Баптист, 105-й ракеткой мира.

В мужской части Александр Бублик (№20) стартовал с победы во втором круге против китайского теннисиста Цзюньчэна Шана - 6:4, 6:1. Далее у казахстанца 10-я ракетка мира из Австралии - Алекс де Минор.

Александр Шевченко (№51) не смог продолжить игру против аргентинца Франсиско Серундоло (№22) из-за плохого самочувствия.

#теннис #Индиан-Уэллс

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Индиан-Уэллс: Рыбакина и Шевченко снялись, Путинцева и Бублик идут дальше
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