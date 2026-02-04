Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Авиакомпания IndiGo объявила о временной приостановке рейсов по ряду направлений, в том числе в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, полеты в Тбилиси, Алматы, Баку и Ташкент и обратно отменены до 28 февраля. Такое решение принято из-за нестабильной обстановки вокруг Ирана.

«В связи с развивающейся ситуацией мы внесли дополнительные корректировки в расписание рейсов, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное обслуживание наших клиентов и экипажа», – говорится в официальном заявлении авиаперевозчика в соцсетях.

Кроме того, в качестве компенсации пассажирам предлагается полный возврат средств или альтернативные варианты перелета.