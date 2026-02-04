Индийская авиакомпания временно отменила рейсы в Казахстан

Гражданская авиация
156
Дана Аменова
специальный корреспондент

Решение принято из-за нестабильной обстановки вокруг Ирана

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Авиакомпания IndiGo объявила о временной приостановке рейсов по ряду направлений, в том числе в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, полеты в Тбилиси, Алматы, Баку и Ташкент и обратно отменены до 28 февраля. Такое решение принято из-за нестабильной обстановки вокруг Ирана.

«В связи с развивающейся ситуацией мы внесли дополнительные корректировки в расписание рейсов, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное обслуживание наших клиентов и экипажа», – говорится в официальном заявлении авиаперевозчика в соцсетях.  

Кроме того, в качестве компенсации пассажирам предлагается полный возврат средств или альтернативные варианты перелета.

#Индия #отмена #авиакомпания #авиарейсы #INDIGO

Популярное

Все
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Будет создан деловой совет
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Помогают роботы выпускать кирпич
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Деньги на посевную выдали в январе
Призыв к консолидации
Увлекательная и полезная разработка
За счет возвратных средств
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
На страже дорожной безопасности
Инвестиции в здоровье
Реновация промышленных площадок
Вырос экспорт мороженого
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Пожелаем удачи Елене!
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
Последний полет: легендарный Airbus Beluga отправился на «п…
Казахстан отмечает День работников гражданской авиации
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]