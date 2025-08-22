В дискуссиях на тематических панельных сессиях затронуты законодательные инициативы и меры поддержки предпринимательства, современные инструменты продвижения и аналитики в e-commerce. Экс­перты также поднимали вопрос признания индустрии детских товаров социально значимой и обсуждали перспективы введения льготного НДС для предпринимателей, работающих в этой сфере.

Обозначая данную тему, депутат Мажилиса Парламента РК Айтуар Кошмамбетов отметил необходимость корректного внед­рения цифровой маркировки, выработки долгосрочной стратегии развития отрасли и обратил внимание на проблему «левой сертификации» товаров и необходимость отдельного подхода к регулированию индустрии. Он также коснулся принятых поправок в Налоговый кодекс, которые надо учитывать бизнесу при планировании производства.

– Мы должны собирать предложения и вместе думать, как в будущем будем работать. Для производителей принят очень важный закон, вводится реестр отечественных товаропроизводителей, – подчеркнул Айтуар Кошмамбетов.

В ходе обсуждений экспертами была также озвучена статистика о снижении потребительской корзины непродовольственных детских товаров. Отмечалось, что в рыночной конкуренции с зарубежными производителями отечественный бизнес оказывается в неравных условиях. По итогам дискуссии участники подчеркнули необходимость объединения усилий государства и бизнеса для долгосрочной поддержки отрасли.

В рамках деловой программы также прошли мастер-классы, посвященные маркетплейсам, инструментам AI и созданию контента. Спикеры представили практические кейсы по развитию онлайн-продаж, работе по продвижению товаров в соцсетях, применению искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов. Эксперты показали, как использовать новые цифровые инструменты для продвижения брендов и создания креативного контента, подчерк­нув, что успех на маркетплейсах напрямую связан с грамотным выбором каналов коммуникации и умением адаптироваться к быстро меняющимся трендам.

Выставка предоставила уникальную платформу для обмена опытом, заключения контрактов, продвижения новых брендов и формирования государственной повестки в сфере поддержки отечественных производителей товаров для детей. В ней приняли участие более 150 компаний из Казахстана и стран ближнего зарубежья, а также представители розничных сетей, маркетплейсов, образовательных учреждений и профильных государственных структур.