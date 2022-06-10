Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона

Все – на праздник Нептуна

Затяжная прохладная весна внесла свои коррективы в процесс начала работы пансионатов, гостиниц и оздоровительных лагерей, расположенных в Жетысу – регионе, изобилующем природными заповедниками и курортными местами, имеющем самое большое в республике чис­ло водоемов. В связи с климатическим форс-мажором турфирмы отложили на более поздний срок церемонию открытия купального сезона-2022 на побережье озер Алаколь, Балхаш, Капшагайского водохранилища.

Между тем прогнозы на нынешнее лето у туроператоров довольно оптимистичные. Ведь теперь не будет жестких санитарно-эпидемиологических ограничений, из-за которых в 2020 году объем оказанных туристам услуг в Алматинской области сократился более чем на 40%, почти вдвое упал показатель посещений региона извне.

В частности, тогда только на Алаколе около 90 туробъектов (треть от общего числа) не получили разрешение на работу (ввиду несоответствия санитарным нормам). Нынче же представители сферы туризма и акимат Алакольского района ожидают значительного роста числа отдыхающих – с 800 тыс. до 1,4 млн человек.

Как сообщила на днях пресс-служба акимата Алматинской области, продолжаются работы по благоустройству побережья озера Алаколь. В прибрежном селе Акши построена система водопровода, протягиваются электросети, в нынешнем году завершатся реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала и средний ремонт автодороги Кабанбай – Коктума. Кроме того, в пляжной зоне ведется строительство системы канализации и очистных сооружений.

Одна из актуальных проблем здесь – разрушение берега волнами: с каждым годом озеро медленно, но верно наступает, смывая грунт метр за метром. Недавно на встрече с акимом области жители еще одного прибрежного села Коктума выразили недовольство низкими темпами берегоукрепительных работ. По их словам, за последние два года укреплено всего 800 м из 13 км береговой линии озера Алаколь. В данный момент работа приостановлена. Нынешней весной озерной водой подтопило две улицы, была повреждена система водоснабжения поселка.

Как сообщили на сходе представители областного управления строительства, недобросовестный подрядчик временно отстранен от выполнения проекта. Берегоукрепительные работы вскоре возобновятся, на эти цели из местного бюджета выделено 500 млн тенге.

Тем временем к открытию купального сезона турбазы Алаколя готовят специальную развлекательную программу с конкурсами для детей и взрослых, световыми шоу, концертами. В плане семейного отдыха здесь большое разнообразие: туристам на выбор предлагают коттеджи, бунгало, юрты, бревенчатые срубы. Есть недорогие гостевые дома с минимумом удобств и стоимостью от 5 тыс. тенге в сутки с трехразовым питанием. Рядом – фешенебельные отели с бассейнами и игровыми площадками, где суточный пансион обойдется в среднем в 30 тыс. тенге на человека.

Алакольский район располагает также высоким потенциалом в плане развития экологического, историко-этнографического и горного туризма. Разработан ряд интересных экскурсионных маршрутов в предгорья Джунгарского Алатау и на территорию государственного природного заповедника.

Но что может заменить прекрасный пляжный отдых и аромат соленых брызг? По оценкам специалистов, вода жемчужного озера близка по составу к морской. Причем особый набор минералов обеспечивает лечебный эффект при заболеваниях органов дыхания, костно-мышечной и нервной систем, кожных болезнях. После 2–3 дней купания сами собой затягиваются ранки на теле, страдающие радикулитом забывают о болях в пояснице. Такое же воздействие оказывает и черная галька на берегу.

Не случайно сам Чингисхан со своим многочисленным войском останавливался здесь перед дальними походами. А через сотни лет в водах Алаколя космонавты очищались от космической радиации. Специально для них был построен реабилитационный центр.

Нынче для комфортной доставки любителей пляжного отдыха на побережье целебного озера вновь, как и в прошлые годы, будет функционировать воздушное сообщение с райцентром Алакольского района – городом Ушаралом. Кроме того, запустят скоростной поезд «Тальго» сообщением Алма­ты – Достык. Всего в направлении озера будет курсировать 11 пассажирских составов. Благодаря субсидиям, выделяемым из рес­публиканского и областного бюджетов, снижены цены на авиа- и железнодорожные билеты.

Ежегодно в начале лета областным департаментом ЧС совместно с акиматами районов и городов проводятся мероприятия по обеспечению безопасности людей на побережье крупнейших водоемов региона. Нынешний год не стал исключением.

В частности, только в Капшагайской турзоне насчитывается 140 частных и 7 коммунальных пляжей. На их территории обуст­роены спасательные посты, пунк­ты медицинской помощи. В эти дни специалисты местного отдела ЧС определяют границы заплыва, устанавливают заградительные буйки.

Производится также очистка водоема от мусора. По словам водолазов, какого только хлама здесь нет. Со дна вытаскивают бутылки, рыболовные снасти, железобетонные обломки, деревянные конструкции. Уже обследован ряд городских пляжей.

Спасатели совместно с полицейскими приступили к рейдам, в ходе которых инструктируют отдыхающих о соблюдении правил безопасности. Как известно, основные причины несчастных случаев на воде – алкогольное опьянение, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду. Нельзя оставлять детей без присмотра, заплывать за буйки и другие знаки ограждения, прыгать в воду с лодок, мостов и причалов. В случае долгого купания возможны переохлаждение организма и мышечные судороги.

К слову, именно здесь, в новом областном центре Қонаев, каждый год в июне устраивают увлекательный праздник – День Нептуна, знаменующий старт купального сезона. Сейчас местные турбазы, а их на побережье водохранилища 176, готовятся принять первых гостей, большинство которых – алматинцы. На всех пляжах имеются шезлонги, оборудованы детские игровые площадки, туалеты.

Не остается в стороне и побережье озера Балхаш, где ведутся работы по созданию современной турзоны площадью 860 га. В планах – строительство гостиниц, инженерно-коммуникационных сетей, автодорог. В ближайшие годы здесь, близ села Лепсы Саркандского района, появится крупный туристический комплекс.