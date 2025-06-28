О том, как Клуб журналистов АНК помогает в работе по укреплению единства и согласия, мы поговорили с его председателем, депутатом Сената Парламента Алишером Сатвалдиевым

фото предоставлено АНК

– Алишер Гапиржанович, как начинался Клуб журналистов АНК и что он из себя представляет сегодня?

– Клуб журналистов Ассамблеи народа Казахстана был создан в 2009 году по поручению Президента на XV сессии АНК. Именно тогда впервые прозвучала идея объединить ведущих журналистов и экспертов, пишущих на темы межэтнических отношений, чтобы не только качественно и корректно освещать эти вопросы, но и повысить эффективность информационной работы ассамблеи по укреплению общественного согласия и национального единства.

Идея получила поддержку опытных мастеров пера и сразу начала воплощаться. Первым председателем клуба стал известный журналист Гадильбек Шалахметов – человек с большим опытом, он сразу задал тон, предложив активно вовлекать молодежь. Позже клуб возглавляли Гульмира Каракозова, организовавшая семинары по медиативной журналистике, и Кымбат Хангельдина, при которой клуб сосредоточился на освещении деятельности АНК в СМИ.

Клубу уже более 15 лет, и все это время проект рос и развивался. То, что начиналось в узком кругу из двух десятков энтузиастов, сегодня превратилось в сеть из 21 клуба по всей стране (один республиканский и 20 региональных), объединяющую около 250 человек, включая главных редакторов и журналистов ведущих республиканских и региональных СМИ. То есть сегодня у АНК в каждом регионе Казахстана есть сильная команда медиаподдержки идей единства.

– Какой вклад в работу ассамблеи вносит Клуб журналистов?

– Ключевая миссия ассамблеи – обеспечение межэтнического согласия, общественного единства, формирование казахской национальной идентичности на основе патриотизма и духовно-культурной общности всех этносов. Наш клуб служит этой цели в своей области деятельности: фактически мы являемся информационным крылом АНК.

В первую очередь клуб помогает доносить до общества базовые ценности и политику государства в сфере межэтнических отношений. Мы плотно сотрудничаем со всеми организациями в структуре АНК, чтобы их работа и инициативы не остались незамеченными. За прошедшие 30 лет АНК доказала свою уникальность как институт межкультурного диалога, и мы, журналисты, показываем людям эти достижения в понятном и близком им формате.

Изначально клуб задумывался как постоянно действующая консультативно-экспертная площадка для выработки единых принципов ответственной этножурналистики – это и сейчас один из приоритетов нашей работы. Межнацио­нальные отношения – тема очень деликатная. Ошибка или небрежность при обсуждении межэтнических вопросов в информационном поле может иметь серьезные последствия. Поэтому клуб продвигает такие принципы журналистской этики, как уважение к идентичнос­ти каждого этноса, недопустимость языка вражды, баланс и объективность.

Также наш клуб обеспечивает информационное сопровождение этнополитики государства. Все крупные события и инициативы АНК получают широкое освещение, причем журналисты клуба не только готовят материалы, но и выступают в роли экспертов по тематике деятельности ассамблеи.

– На XXXIV сессии АНК Президент обратил внимание на необходимость повышения эффективности информационной работы ассамблеи. В том числе поручения прозвучали по усилению деятельности Клуба журналистов...

– Да, Президент подчеркнул, что продвижение идей единства и согласия в информационном пространстве – первоочередная задача всех структур АНК, особенно клубов журналистов. И мы ее выполняем посредством консолидации самых разных медиаресурсов – от районной газеты до республиканского телеканала.

Во-первых, поставлена цель усилить работу в регионах, включить в клубы журналистов представителей ведущих общенациональных медиа и обеспечить единый алгоритм их работы. Мы понимаем это как поручение вывести взаимодействие на новый уровень.

Как я уже отмечал, у нас есть 20 региональных клубов журналистов АНК, в их состав вошли наиболее авторитетные журналисты местных газет, телеканалов, информагентств, и мы будем продолжать усиливать наш кадровый потенциал.

Сейчас мы разрабатываем единую методику и план работы для всех клубов журналистов АНК. Необходимо, чтобы во всех регионах действовали схожие стандарты оперативного информирования, обмена новостями, поддержки инициатив. С этой целью налажен постоянный контакт с Секретариатом АНК и Министерством культуры и информации – мы проводим рабочие совещания, где отрабатываем общий алгоритм: от мониторинга межэтнической тематики до реагирования на вбросы и фейки. Таким образом, мы объединили усилия государственной информационной машины и независимых СМИ на местах, чтобы работать синхронно и в унисон.

Во-вторых, расширяется сфера влияния клуба – мы вовлекаем в нашу работу не только традиционные СМИ, но и новый пласт инфлюенсеров: блогеров, лидеров мнений, сотрудников пресс-служб. Время требует охвата всех каналов коммуникации.

Эффективность информационной работы АНК будет поднята на новый уровень – в этом моя личная ответственность как председателя республиканского Клуба журналистов. В начале июня в Доме дружбы Шымкента мы провели специальное совещание по реа­лизации решений XXXIV сессии АНК. Обсудили каждое поручение детально и наметили конкретные шаги.

Журналисты отметили не только дости­жения, но и существующие пробелы, например, необходимость улучшать условия труда работников региональных СМИ, повышать им заработную плату. Все эти предложения мы обобщаем и направляем в АНК и Правительство.

– На каких языках выпускаются в Казахстане средства массовой информации?

– Многоязычие казахстанского медиапространства – наше огромное достояние и заслуга дальновидной государственной политики в этой сфере.

Под эгидой клуба мы объединяем работу 52 этноСМИ на 15 языках. Это издания на узбекском, уйгурском, украинском, немецком, корейском, татарском, дунганском, польском, еврейском и многих других языках наших граждан. Такая палитра не снилась многим странам! Наши этноСМИ играют колоссальную роль: они позволяют представителям разных народов сохранять свою культуру и язык, одновременно чувствуя себя частью единой информационной семьи Казахстана.

Государство оказывает всестороннюю поддержку многоязычным СМИ. Это и законодательные нормы, гарантирую­щие их беспрепятственную работу и распространение, и финансово-организационная поддержка, когда ежегодно из республиканского и местных бюджетов выделяются средства по государст­венному информационному заказу. Также предоставляются гранты через Министерство культуры и информации, акиматы помогают с материально-технической базой, распространением тиражей.

Президент Токаев особо акцентировал, что нужно оказывать системную поддержку СМИ, выходящим на языках казахстанских этносов, прежде всего в регионах. Сейчас мы совместно с гос­органами продумываем дополнительные меры стимулирования для таких изданий.

Я сам до недавнего времени возглавлял узбекоязычную газету «Жанубий Қозоғистон» и могу свидетельствовать: благодаря вниманию государства и АНК наша редакция имела все условия для развития. Мы издавали номера на узбекском языке, которые с интересом читали десятки тысяч людей, и знали, что наш труд ценится.

– В чем Вы видите особенности казахстанской государственной информационной политики, законодательства и практики журналистской деятельности?

– Казахстанская информационная политика основывается на балансе свободы слова и ответственности СМИ перед обществом.

Наше законодательство предоставляет журналистам широкие возможности, защищая при этом ключевые общественные ценности. Конституция гарантирует свободу слова и творчества, запрещает цензуру. Каждый гражданин имеет право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом. Основным законом также закреплена недопустимость языка ненависти и призывов к вражде. Эти конституционные нормы – фундамент журналистской деятельности.

В 2024 году принят новый Закон РК «О масс-медиа». Он существенно обновил правовую базу с учетом реалий цифровой эпохи. Например, под действие законодательства теперь подпадают и интернет-ресурсы, соцсети. В новом законе большое внимание уделено саморегулированию и этике: предусмотрено создание общественно-профессионального совета, который будет заниматься выработкой Этического кодекса журналистов и мониторингом соблюдения норм морали в медиасфере.

Следующий важный момент – поддерж­ка общественных ценностей и консолидации через медиа. Государст­венная информационная политика ориентирована на укрепление единства нации и продвижение положительных идеалов. Президент Касым-Жомарт Токаев ясно обозначил: задача журналистики – не обслуживать узкие или групповые интересы, а отстаивать интересы всего народа. СМИ и журналисты должны содействовать формированию нового качества нации, укоренению в обществе культа труда, профессионализма, гражданской ответственности. Помогать людям осознавать свою ответственность за судьбу страны, продвигать прогрессивные идеи. Я полностью с этим согласен.

Отдельно хочу подчеркнуть: поддержка культурного многообразия – один из краеугольных камней нашей инфополитики. Государство не жалеет усилий по сохранению культур всех народов, и СМИ эту работу деятельно поддерживают, вносят важный вклад в укрепление принципа «единство в многообразии».

Таким образом, принципы казах­станской информационной политики – это свобода высказывать свое мнение, творить, искать правду и ответственность перед обществом за свои слова, за сохранение мира и согласия. Наши законы и практика стремятся укрепить и первое, и второе.

Как человек, много лет проработавший в журналистике, я полностью поддерживаю этот курс. Я убежден, что сильные, профессиональные и самостоятельные массмедиа, верные принципам справедливости, способны обеспечить информационный суверенитет страны и стать гарантом того, что голос народа будет услышан.