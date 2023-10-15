Информацию о пропавшем в Израиле казахстанце опровергли в МИД

В министерстве иностранных дел Казахстана опровергли информацию о пропавшем казахстанце в Израиле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ .

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«Это не соответствует действительности, израильские власти уже извинились за ошибку, допущенную в этой таблице», – ответил официальный представитель МИД Айбек Смадьяров.

Пресс-служба армии Израиля ЦАХАЛ опубликовала обновленный список стран, граждане которых убиты/захвачены/пропали без вести в ходе вторжения боевиков ХАМАСа и «Исламского джихада» на юг Израиля 7 октября.

Среди них был указан один пропавший человек из Казахстана.

Напомним, 7 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны между Израилем и движением палестинским движением ХАМАС. 25 семей, в составе которых есть граждане республики Казахстан остаются в секторе Газа. В Израиле могут находиться более 400 казахстанцев, 118 из них желали вернуться в Казахстан.

В ночь на 11 октября прилетел репатриационный борт, 124 казахстанца и 42 иностранца вернулись из Тель-Авива в Алматы.