Саммит ШОС: на рассылку о закрытии Астаны отреагировали в полиции
160
В соцсетях распространяют сообщение об ограничении въезда и выезда из Астаны из-за проведения Саммита ШОС, сообщает Kazpravda.kz
В столичном департаменте полиции заявили, что рассылка является ложной.
«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о якобы закрытии дорог в/из столицу из пригородных населенных пунктов Косшы, Коянды, Ильинка, Талапкер с 1 по 5 июля, не соответствует действительности. Каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено», – разъяснили в правоохранительных органах.
В полиции напомнили об ответственности за распространение ложной информации и в очередной раз призвали доверять только официальным источникам.