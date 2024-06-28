Саммит ШОС: на рассылку о закрытии Астаны отреагировали в полиции

В соцсетях распространяют сообщение об ограничении въезда и выезда из Астаны из-за проведения Саммита ШОС, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном департаменте полиции заявили, что рассылка является ложной.

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о якобы закрытии дорог в/из столицу из пригородных населенных пунктов Косшы, Коянды, Ильинка, Талапкер с 1 по 5 июля, не соответствует действительности. Каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено», – разъяснили в правоохранительных органах.

В полиции напомнили об ответственности за распространение ложной информации и в очередной раз призвали доверять только официальным источникам.