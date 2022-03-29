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Инновации для суставов
Власова Александра
корреспондент

В Казахстане проведена операция с применением гидрогеля, разработанного отечественным ученым.

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля.

Эта методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки на 2021–2022 годы Министерства образования и нау­ки РК.

– Это один из первых практических результатов исполнения поручений Главы государства о приоритетности медико-биологических исследований и повышении вклада науки в развитие страны. Благодаря почти двукратному росту финансирования науки возросла возможность поддержки многих научных идей и разработок, которые направлены на улучшение качества жизни казахстанцев. Клинические исследования гидрогеля для восстановления суставов, которым дается старт сегодня, – это часть научной программы, реализуемой Национальным центром биотехнологии совместно с Национальным научным центром травматологии и ортопедии. Это одна из 59 научно-технических программ, которые сейчас финансирует МОН РК. И все они направлены на решение конкретных жизненных проблем, – сказала председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева.

Основным разработчиком новой методики является заведующий лабораторией стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай. Он изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткань восстанавливаются в течение 3–6 месяцев после операции.

Как отмечает ученый, уникальность гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля собственных стволовых клеток пациента.

– За счет этого усиливается и ускоряется регенерация повреж­денного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава, – пояснил Вячеслав Огай.

Уникально и то, что журналис­там представилась возможность побывать в операционном блоке и наблюдать (естественно, через стекло) весь ход операции.

Врачи провели операцию 28-летнему пациенту, у которого артроз правого коленного сустава. Теперь ему предстоит реабилитация, но через полгода мужчина сможет вернуться к полноценной жизни и даже продолжит заниматься спортом.

– Сегодня вы стали свидетелями второго этапа операции. Месяц назад нашему пациенту была проведена малоинвазивная артроскопия. Тогда же мы заметили, что у него дефект хряща. Дефект трудно компенсировать, но он очень важен для движения человека. Поэтому мы отправили микроматериал пациента в Национальный центр биотехнологии. Через 4 недели нам дали стволовые клетки, готовые к терапии. Это эквивалентно примерно 10 миллионам клеток, – прокомментировал руководитель Республиканского центра артроскопии и спортивных травм Эрик Раймагамбетов.

Между тем такие операции пока не поставлены на поток – дан старт 1–2 фазам исследования, которые продлятся до конца 2022 года. В клинических исследованиях примут участие 80 добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет. В их чис­ле – пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены, имеющие профессиональные травмы. Исследования проводятся согласно международному стандарту проведения клинических исследований (GCP). Отмечается также, что в целях гарантирования защиты прав, безопасности и благополучия пациентов личные данные пациентов не подлежат разглашению.

По завершении клинических исследований в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, начнется массовое производство и широкое использование для всех нуждающихся в этой процедуре казахстанцев. А таких немало.

По оценкам специалистов, в Казахстане число пациентов, страдающих заболеваниями суставов, неуклонно растет. Так, по статистике общая заболеваемость суставов за последние 5 лет выросла с 4 223,7 до 5 283,2 человек на 100 тыс. населения. Патологией суставов страдают не только лица пожилого возраста. Они регистрируются у 0,1% лиц в возрасте до 19 лет, у 0,2% – моложе 29 лет, у 3,5% – до 39 лет, а у пациентов старше 50 лет их доля резко увеличивается. Прогрессирование заболевания суставов в течение нескольких лет приводит к инвалидности.

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