Сборная Казахстана принимает участие в самой престижной олимпиаде по физике

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В колумбийском городе Букараманга проходит 56-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2026) среди школьников. Одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире проходит с 4 по 12 июля и в этом году объединило более 400 сильнейших юных физиков из 90 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, в рамках олимпиады участники проходят теоретический и экспериментальный туры, в ходе которых решают сложные физические задачи и выполняют лабораторные работы.

В состав национальной сборной Казахстана, сформированной по итогам учебно-тренировочных сборов, вошли пять школьников:

Амирбек Азатбеков - ученик 12 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;

Илияс Казымбек - ученик 12 класса Spectrum International School (г. Астана);

Нургуль Егенбергенова - ученица 11 класса школы-лицея NURORDA (г. Астана);

Роман Черемнов - ученик 11 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;

Дамир Курман - ученик 12 класса NIS Astana-Nura.

Руководители национальной сборной:

Самат Максутов - доктор PhD, старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;

Алишер Еркебаев - призер международных олимпиад по физике.

Для справки: Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Казахстан принимает участие в IPhO на постоянной основе с 1997 года. В 2025 году национальная сборная Казахстана завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали.