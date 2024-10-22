Иностранцы получили тюремные сроки за нарколабораторию в Акмолинской области

Приговором спецсуда Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа, которая организовала нарколабораторию в частном доме в Ерейментау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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Данная группа намеревалась наладить производство синтетических наркотиков в особо крупном размере для последующей их реализации на территории Астаны.

Транснациональная преступная группа состояла из граждан Украины и Молдовы.

При их задержании на месте преступления обнаружено 10 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров, а также спецоборудование для производства синтетических наркотиков.

Наркотические вещества изготавливались в условиях строгой конспирации. Дом был оборудован системой видеонаблюдения с передачей данных в режиме онлайн организатору, а для хранения сырья и готовой продукции был арендован гараж.

Следует отметить, что при направлении уголовного дела в суд прокуратурой Ерейментауского района действия указанных лиц квалифицированы как транснациональная организованная группа.

В суде гособвинителем вина подсудимых полностью доказана.

Организатор осужден к 23 годам лишения свободы, а соучастники к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в законную силу.