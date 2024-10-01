Подозреваемый в изнасиловании иностранец скрывался в Казахстане

Криминал , Задержания
88
Гульмира Кунапия
корреспондент

Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о задержании иностранных преступников, разыскиваемых соседними государствами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Так, за прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах.

В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД РФ. В апреле 2023 года в Самаре он убил своего знакомого, с октября прошлого года находился в розыске.

Также сообщается, что в Алматинской области задержан гражданин Узбекистана, который будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября прошлого года.

Кроме того, полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.

В Кызылорде задержан гражданин РФ, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года.

С начала года сотрудниками МВД задержано 1 495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника, добавили в ведомстве.

#задержание #розыск #МВД #иностранцы

Популярное

Все
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Растут грейпфруты где? У нас – в Караганде!
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона
Счастливая история одной семьи
Не было бы счастья, да несчастье помогло
И вовсе не опасное соседство
Проложить путь к светлому, инклюзивному и безопасному будущему для всех поколений
Плохая мать?..
О новых возможностях и мировой практике
Необходимо устранить пробелы в законодательстве о банковской системе
В Кызылорде прошла выставка-ярмарка «Kitap qala»
О качестве здравоохранения и юридической помощи
Для разработки новых технологий
«Я выбираю спорт!»
Для модернизации торговой инфраструктуры можно воспользоваться господдержкой
«Актобе» завоевал Кубок Казахстана
Возраст счастью не помеха!
Распоряжение Главы государства
Цель меморандумов – помочь начинающим бизнесменам и ремесленникам
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Астанинское дежавю
На благо страны
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»

Читайте также

Граффити с рекламой наркотиков уничтожают в Жетісу
Подозреваемый в хранении наркотиков сбежал из Казахстана во…
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Кокаин из Эквадора ввозили во фруктах в Испанию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]