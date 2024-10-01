Подозреваемый в изнасиловании иностранец скрывался в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о задержании иностранных преступников, разыскиваемых соседними государствами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Так, за прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах.

В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД РФ. В апреле 2023 года в Самаре он убил своего знакомого, с октября прошлого года находился в розыске.

Также сообщается, что в Алматинской области задержан гражданин Узбекистана, который будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября прошлого года.

Кроме того, полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.

В Кызылорде задержан гражданин РФ, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года.

С начала года сотрудниками МВД задержано 1 495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника, добавили в ведомстве.