Четверть рынка строительных работ в Казахстане осваивают иностранные компании

Их доля в общем объеме строительных работ по республике составила 26,3%.
Объем строительных работ в Казахстане в январе-феврале 2023 года составил 295,4 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
«Увеличение объемов связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий на 35,4%, и сооружений - на 5,3%», - говорится в сообщении.
Как следует из данных БНС, большая часть указанного объема строительных работ осуществляется частными организациями - 73,4%. Иностранные строительные компании заняли более четверти рынка - 26,3%. В то время как государственные застройщики, по данным бюро, выполнили 0,3% строительных работ.
По видам выполненных строительных работ за январь-февраль 2023 года наибольшую долю занимает строительство нежилых - 24,7%, и жилых зданий - 12,5%.
«В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики», - отмечают статистики.
Так, наибольший рост пришелся на Жамбылскую и Мангистаускую области. В этих регионах строительство выросло на 75,2% и 55,6% соответственно.
Тройку лидеров по росту объемов закрывает Актюбинская область, где рост составил 27,8%.