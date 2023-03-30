Четверть рынка строительных работ в Казахстане осваивают иностранные компании

Их доля в общем объеме строительных работ по республике составила 26,3%.

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Объем строительных работ в Казахстане в январе-феврале 2023 года составил 295,4 млрд тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

«Увеличение объемов связано с работами по строительству и ремонту нежилых зданий на 35,4%, и сооружений - на 5,3%», - говорится в сообщении.

Как следует из данных БНС, большая часть указанного объема строительных работ осуществляется частными организациями - 73,4%. Иностранные строительные компании заняли более четверти рынка - 26,3%. В то время как государственные застройщики, по данным бюро, выполнили 0,3% строительных работ.

По видам выполненных строительных работ за январь-февраль 2023 года наибольшую долю занимает строительство нежилых - 24,7%, и жилых зданий - 12,5%.

«В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в 19 регионах республики», - отмечают статистики.

Так, наибольший рост пришелся на Жамбылскую и Мангистаускую области. В этих регионах строительство выросло на 75,2% и 55,6% соответственно.

Тройку лидеров по росту объемов закрывает Актюбинская область, где рост составил 27,8%.