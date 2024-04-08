Иностранец пытался въехать в Алматы по фальшивому паспорту

Как уточняется, 4 апреля в международном аэропорту Алматы военнослужащими пограничной службы КНБ при проведении паспортного контроля задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии.

«При проведении личного обыска у него обнаружен и изъят подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви. В результате мужчина был депортирован», - говорится в официальном сообщении.