Иностранцы заманивали казахстанцев в секту "духовным очищением"

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали иностранных сектантов, ранее проигнорировавших решение суда о выдворении из страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции СКО совместно с алматинскими коллегами установили и задержали двоих граждан России, являющихся последователями запрещенной в Казахстане религиозно-тоталитарной секты.

42-летний мужчина и 60-летняя женщина ранее уже попадали в поле зрения оперативников УПЭ: с 2022 года они периодически приезжали в город Петропавловск и вовлекали людей в практики своей секты, обещая гармонию в личной жизни и «духовное очищение».

В результате в начале этого года на обоих были составлены протоколы по части 10 административной статьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных объединениях, а также руководство, участие в деятельности незарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, финансирование их деятельности».

Суд обязал иностранцев не только оплатить штраф в 50 МРП, но и покинуть Казахстан. Однако последователи секты уехали из Петропавловска не в Россию, а в Алматы, где их и задержали.

На днях решением специализированного административного суда Петропавловска правонарушителей по части 3 адмстатьи «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях» оштрафовали на 100 МРП и выдворили за пределы Казахстана. Теперь им запрещено въезжать в нашу страну еще 5 лет.

#полиция #Алматы #СКО #иностранцы #выдворение #секта

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