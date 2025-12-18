Институциональным инвесторам дадут приоритет в недропользовании

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки в Кодекс о недрах и недропользовании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

Как отметил сенатор Сагындык Лукпанов, документ закрепляет единую платформу недропользования как основную цифровую инфраструктуру отрасли, закрепляет статус национальной геологической службы, а также предоставляет приоритетное право на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для институциональных инвесторов.

Законом предлагается закрепить единую платформу недропользования как основную цифровую инфраструктуру отрасли с открытой базой данных геологической информации. Платформа охватывает практически все бизнес-процессы и государственные услуги в сфере разведки и добычи твердых и общераспространённых полезных ископаемых.

«Законом предусмотрена интеграция платформы с единой государственной системой управления топливно-энергетическим комплексом, предназначенной для сбора, хранения, анализа и обработки информации о недрах в области углеводородов. Кроме того, законодательно закрепляется статус национальной геологической службы как оператора по управлению геологической информацией. Национальный оператор обеспечит централизованный и единообразный подход к выполнению функций государства по изучению состояния государственного фонда недр, исключая дублирование и фрагментацию данных между различными структурами. Данная организация, подведомственная комитету геологии, не будет подлежать приватизации», - подчеркнул депутат.

Ряд поправок направлен на внедрение механизма проведения электронных аукционов по предоставлению права недропользования. В рамках аукциона предусматривается реализация свободных участков недр и участков, по которым право недропользования было прекращено. Также поправками предусматривается увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах с 50% до 70% при проведении операций по разведке и добыче полезных ископаемых и урана.

Также внесены поправки по получению права недропользования на объектах размещения техногенных минеральных образований на территории населенных пунктов. Одним из условий получения лицензии на этот вид деятельности является вывоз изъятых техногенных минеральных образований за пределы населенных пунктов и их последующая переработка.

«Законом также предусматривается внесение поправок касательно предоставления инвестиционных преференций недропользователям при реализации ими проектов переработки твердых полезных ископаемых. Данные преференции уже учтены в новом Налоговом кодексе. Это касается освобождения от КПН и налога на землю на 10 лет, от налога на имущество – на 8 лет, от НДС на импорт оборудования – на 5 лет. по этим проектам переработки нижний порог инвестиций недропользователя увеличивается в 10 раз – с 7 млн до 70 млн МРП», - сказал сенатор Лукпанов.

#Сенат #закон #добыча #инвесторы #недропользование

