Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А выдал результаты Exit poll

Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А на площадке телемарафона телеканала КТК предоставил свои данные мониторинга выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Согласно данным, голоса избирателей расположились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовало - 54,42% избирателей;

за партию "Ауыл" - 10,21% избирателей;

за партию "Respublica" - 8,79% избирателей;

за партию "Ак жол" - 8,21% избирателей;

за НПК - 6,89% избирателей;

за партию ОСДП - 4,91% избирателей;

за партию "Байтак" - 2,17% избирателей;.

"против всех" проголосовало 4,40%.

Явка казахстанцев на выборы составила 55,58%.

Отметим, внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов прошли в Казахстане 19 марта. В них приняли участие представители семи партий, а также беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы, баллотировавшиеся по одномандатным округам.