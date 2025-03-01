Энергия благодарности

Институт народной дипломатии был учрежден 1 марта 1995 года. Впоследствии эта дата была объявлена Днем благодарности. И отнюдь не случайно. Ведь слово «благодарность», сложенное из двух других слов – «благо» и «дарю», очень точно отражает смысл деятельности АНК, объединяющей многочисленные этносы Казахстана. В ней заложен сакральный смысл, несущий огромную энергию созидания и развития, основанную на уважении и взаимо­помощи.

Как подчеркнул на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев: «Взаимное уважение и дружба были и останутся нашим достоянием, которым мы всегда должны дорожить».

Многонациональный состав в нашей стране сложился в силу разных исторических – порой трагических – обстоятельств. Объединенные общей судьбой люди прошли через множество испытаний: голод, войну, перипетии строительства самостоятельной государственности после развала Советского Союза. На этом фоне нам предрекали раздоры на меж­этнической почве. Но именно полиэтничность и полиязычие стали нашим конкурентным преимуществом.

Поэтому казахстанцы не позволили заговорщикам во время Кантара ввергнуть страну в хаос. Они не поддались инстинкту разрушения, в них сработало понимание хрупкости мира и желание остановить учиненный беспредел. В действенности единства мы убедились и во время масштабных лесных пожаров в Костанайской области и области Абай, а также разрушительных наводнений, нанесших колоссальный урон жителям и хозяйствам многих регионов страны.

В период прошлогоднего весеннего паводка ассамблея развернула республиканский и региональные штабы. В рамках акции «Жүректен жүрекке» в зоны бедствия было направлено свыше 1 500 тонн гуманитарной помощи. На сессии АНК в 2024 году Президент Касым-Жомарт Токаев отметил способность АНК мобилизовать благотворительные и добровольческие ресурсы. И это, подчеркнул Глава государства, «результат многолетней системной работы АНК». Ассамблея ежегодно проводит рес­публиканский форум «Караван милосердия», акцию «Мектепке жол» и другие благотворительные мероприятия.

Ассамблея еще раз показала на деле, что она не декоративная организация. По выражению Президента, АНК – «эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации».

Созданные в ее составе институты – советы общественного согласия, аксакалов, матерей, медиации, этнокультурные объединения и молодежные организации – проводят большую работу с населением и коллегиально обсуждают вопросы, волнующие общество.

Казахская степь приняла горцев

Вместе с институтом народной дипломатии свое тридцатилетие отмечает и ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», вносящая существенный вклад в дело укрепления дружбы, единства и согласия.

Так что сегодня можно говорить о том, что мы – вайнахи Казахстана, живущие более 80 лет в большой семье под единым шаныраком. В День благодарности мы всегда вспоминаем то непростое время 1944 года, которое, несмот­ря на невероятные трудности, закалило и сплотило нас. Благодаря протянутой вовремя руке помощи простых казахов.

Помогать, поддерживать нуждаю­щихся – эта традиция укоренилась в нас уже на генетическом уровне. Жизнеутверж­дающие истории свидетелей исторических событий исполнены высочайшего гуманизма, милосердия и единства людей, выживших вопреки всему.

Впоследствии многие переселенцы вернулись в родные края, но были и те, кто прикипел душой к степным просторам, обрел здесь свою семью и остался трудиться в Казахстане.

Разные – равные

Благодаря политике межэтнического согласия многие из них в полной мере реализовали свои таланты и способности. Стали видными общественными деятелями, бизнесменами, учеными, педагогами, врачами, спортсменами...

На казахской земле появился на свет известный общественный деятель Российской Федерации, бывший президент Республики Ингушетия, являющийся сегодня послом дружбы АНК, Герой Советского Союза Руслан Аушев. В Кызылординской области родился еще один наш соплеменник – Султан Байсултанов, ставший оперным певцом, народным артистом Казахстана и Чечено-Ингушской АССР.

Значительный вклад в развитие геолого-минералогических наук внес казахстанский ученый академик Султан Оздоев. Большим уважением в среде правоведов пользуется автор монографий и учебных пособий, доктор юридических наук Исидор Борчашвили. Гордимся мы и кандидатом медицинских наук Макшарипом Мартазановым, кандидатом медицинских наук, профессором Курейшом Хамчиевым, врачом-урологом-андрологом Магомедом Тангиевым, трудящимися на ниве здравоохранения.

Своими достижениями радуют нас и молодые представители ассоциации «Вайнах», которые в составе этнокультурных объединений активно участвуют в реализации проектов АНК «Қазақтану», «Шаңырақ», «Бiрлiк», «Tárbıe», «Bіlіm», «Келісім», «Мың бала» и других.

Делает успехи в науке исполнительный директор виртуальной клиники по раннему выявлению болезни Альцгеймера Юсуп Тумгоев. Прославляют Казахстан наши известные спортсмены Ислам Мамилов, Тамирлан Гайтамиров. Победитель Игр доброй воли, многократный чемпион СССР и Европы, заслуженный тренер Казахстана Али Хамхоев воспитал десятки мастеров спорта. Благодаря его профессиональному участию в подготовке плеяды спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже Казахстан завоевал историческое «золото» по дзюдо.

Республиканская ассоциация признательна председателю правления консорциума «Беркат» Сайфутдину Хамхоеву, внесшему неоценимый вклад в создание чечено-ингушского ансамбля «Вайнах». Сегодня этот творческий коллектив получил статус народного. При поддержке этнокультурного объединения вайнахов Астаны и под руководством Ханифы Мациевой коллектив неоднократно становился лауреатом различных международных и республиканских конкурсов. Его выступления всегда тепло и восторженно принимаются публикой.

Подобные творческие объединения при поддержке руководителей ЭКО созданы также в регионах и городах республиканского значения. Примечательно, что в этих своего рода малых ассамблеях занимаются чеченцы, ингуши, казахи, турки, курды, корейцы, немцы, дунгане, узбеки и многие другие.

Действуют также воскресные школы, где дети наряду с государст­венным языком, историей Казахстана изучают родной язык, знакомятся с культурой, традиция­ми вайнахов и других этносов.

Особо хотелось бы отметить представителей строительной отрасли и сельскохозяйственного сектора – руководителей крестьянского хозяйства «Пахарь» Микаила Аушева, консорциума «Беркат» Салмана Хамхоева, товариществ «Каззернопродукт» Эльбруса Тимаева, «Сандыктау-Астык» Адлана Дакаева, «ҚазГерҚұс» Бориса Оздоева, «Лея» Расула Элимхаджиева, «Стальной двор Астана» Аслана Цицкиева, предпринимателей Ибрагима Кукаева, Магомеда Албакова, Султана Газдиева, Ахмеда Мациева и многих других. Наряду с созданием свыше тысячи рабочих мест в сфере бизнеса, аграрном и строительном секторах многие возглавляют этнокультурные объединения, способствуют развитию культуры, спорта и социальной сферы. И за это хотелось бы выразить им слова благодарности и искреннюю признательность.

Успехи и достижения вышеперечисленных людей – наглядное воплощение межэтнической интеграции, принципа «равенства возможностей граждан в обществе», где о человеке судят не по национальному признаку, а по профессионализму, делам и поступкам.

Да и мой путь – тому подтверж­дение. Начинал простым рабочим, был руководителем предприятий, депутатом маслихата. Но самым ярким и ответственным моментом в своей биографии считаю принадлежность к АНК, в которой в один из периодов коллеги доверили мне стать заместителем Председателя.

Фундаментальная ценность

Мы живем в век технологий, которые стремительно меняют экономику, социальную сферу, отношения между людьми. И в этой мощнейшей трансформации мира самой главной, фундаментальной ценностью является единство общества и межнациональное согласие.

Конечно, возникают попытки через цифровые коммуникации пробудить этническую и религиозную ненависть, разжечь кос­тер вражды между людьми. Но жизнь не раз убеждала нас в том, что в нашем обществе, прошедшем через многие испытания, всегда побеждают выдержка и благоразумие.

Не случайно казахстанская модель общенационального согласия и межэтнического единства вызывает интерес у зарубежных гостей, с которыми мы делимся «секретами» нашей дружбы. Наша общность основана на граж­данских началах, общей исторической судьбе и стержневой культурно-исторической роли казахского народа.

Ее уникальность заключается в постоянном развитии, взаимопроникновении, взаимообогащении культур и лучших традиций этносов, в возможности изучать родной язык, сохранять национальный колорит и самобытность. Наша модель единства и согласия признана и Организацией Объединенных Наций.

Мы взяли курс на построение нового Справедливого Казах­стана, и эта задача может быть успешно реализована лишь на платформе единства. На сессиях АНК, заседаниях Национального курултая и других площадках и форумах Президент ­Касым-Жомарт Токаев всегда отмечает важность сохранения традиционных ценностей и необходимость уметь противостоять попыткам расшатать устои государства, расколоть наше общество. И в этом мы всецело его поддерживаем, активно продвигая идеи мира и согласия.

Нам есть что беречь и чем гордиться. Наше единство незыб­лемо.