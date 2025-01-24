Институциональное становление Академии наук завершено

На днях Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, который в интервью «Казахстанской правде» рассказал, о чем шла речь во время встречи.

– Ахылбек Кажигулович, как происходило становление Национальной академии и каковы первые результаты ее работы?

– За прошедший год было полностью завершено институциональное становление Национальной академии наук. Создана законодательная основа ее деятельности. В соответствии с новым Законом «О науке и технологической политике» она обрела статус единственной высшей научной организации страны. Разработаны механизмы ее стабильного финансирования.

Кроме того, был сформирован новый состав членов Национальной академии. Данная работа проведена в соответствии с новыми правилами на конкурсной основе по трехэтапной процедуре. По такому принципу на основе открытого конкурса избраны 17 членов Нацио­нальной академии. Все они являются известными в стране учеными и внесли значительный вклад в развитие отечественной науки.

На основе анализа опыта 20 ведущих в мире академий наук были разработаны миссия, видение и стратегия развития нашей академии на 10 лет (до 2035 года) с конкретными индикаторами. В соответствии с ними задача Национальной академии наук Казахстана – объединить ведущих ученых страны в целях улучшения условий для научной, научно-технической деятельности, определения приоритетных направлений развития науки, проведения стратегически важных научных и аналитических исследований, расширения кооперации между учеными, научно-экспертной поддержки государственной политики.

Внутренняя структура Национальной академии также сформирована с учетом ориентации на выполнение поставленных перед ней задач. В частности, создан специальный аналитический центр для оценки фактического состояния отечест­венной науки. Его силами в прошлом году начата работа по выявлению критических факторов, препятствующих развитию научной сферы в стране. Ведь не зная фактического состояния отрас­ли, нельзя проводить в ней правильные реформы.

Академией впервые организованы 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий с участием отраслевых министерств, акиматов, НПП «Атамекен», представителей бизнеса и ведущих отечественных и зарубежных ученых, по итогам которых определены 200 приоритетных стратегических задач для научных исследований. Помимо этого, в соответствии с Законом «О науке и технологической политике» впервые проведена экспертиза 113 научно-технических задач программно-целевого финансирования на 2025–2027 годы, по 87 из них представлены замечания.

Главное – то, что нами предложены новые концептуальные подходы к определению приоритетных направлений развития нау­ки. Сейчас Высшая научно-техническая комиссия на три года утверждает семь приоритетов, которые делятся еще на 153 специализированных приоритетных научных направления. Но, по сути, это не механизм определения приоритетов, а больше схема распределения бюджетных средств по направлениям науки. Нужно понимать, что мы не можем так распылять бюджетные средства, а должны больше финансировать научные направления, дающие наибольший эффект для страны, то есть исходя из конкурентных преимуществ нашей экономики. Иначе говоря, мы должны решать проблемы науки с главного – правильной постановки задач.

На основе адаптации лучшей практики и принятых в мире стандартов проведения научных исследований нами впервые разработан и утвержден Кодекс научной этики академии, где приняты официальные определения фальсификации, фабрикации, плагиата, конфликта интересов и ложного соавторства как неприемлемого поведения в науке. Хочу отметить, что кодекс открыт для свободного использования научными организациями и вузами Республики Казахстан.

Подобных примеров, своего рода «золотых стандартов», в мировой научной прак­тике можно найти немало. Важно, чтобы этот апробированный опыт своевременно внедрялся и в нашу деятельность. Поэтому академия и далее будет распространять такие научные регламенты на основе обобщения лучшей мировой практики.

Национальная академия сделала акцент в отечественной науке на внедрение в научных исследованиях междисциплинарного подхода, так как в мире около 90 процентов открытий и крупных достижений делаются именно на основе такого принципа. У нас же преобладает в основном мелко­темье. Это является еще одной системной проб­лемой в науке.

В прошлом году наши академики подготовили технические задания трех крупных интегрированных междисциплинарных научно-технических программ. Мы уверены, что их реализация позволит сделать существенный прорыв в создании высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, развитии отечественной фармацевтической промышленности и технологии хранения энергии. Кроме того, вместе с Китайской академией наук начата работа по подготовке технического задания междисциплинарного мегагранта по эффективному и безопасному управлению водными ресурсами.

– В одном из интервью нашей газете Вы поделились видением, как академия может создавать условия для притока в науку молодежи, какие может выбрать направления научной работы с зарубежными коллегами. Чего уже удалось в этом плане добиться?

– Впервые за годы независимости при Национальной академии был создан Совет молодых ученых. Надо сказать, что члены СМУ приняли активное участие в создании новой законодательной основы науки в ходе обсуждения в стенах Парламента проекта Закона «О науке и технологичес­кой политике».

В ноябре 2024 года прошел I Конгресс молодых ученых Казахстана «Жас Сәтбаевшылар». В рамках конгресса проведены восемь научных конференций по актуальным научным направлениям, «круг­лый стол» и нетворкинг, где с научными докладами выступили более 120 лучших молодых ученых Казахстана, в том числе работающие за рубежом. Всего в нем приняли участие более тысячи молодых ученых.

Большое внимание Национальная академия уделяет продвижению лучшей прак­тики и популяризации науки. С 2024 года осуществляется прием работ на соискание премий в области науки и государственных научных стипендий в электронном формате посредством информационной системы «Единое окно Национальной инновационной системы», разработанной сотрудниками академии и информационного центра Astana Hub.

Активизировалась деятельность Национальной академии и в развитии международных связей. Только за прошедший год было подписано 27 меморандумов с зарубежными национальными академиями и ведущими научными центрами мира, в том числе с академиями наук Российской Федерации (PAH), США (NASEM), Китая (CAS), Турции (TÜBA).

Созданы Казахстанско-немецкий центр научно-исследовательского сотрудничест­ва, Казахстанско-корейский научно-техничес­кий инновационный центр по форсайтным исследованиям, Казахстанско-китайский научно-технический инновационный центр.

Открыта Алматинско-шэньчжэнская лаборатория передовых исследований в области медицинской науки на базе КазНУ

имени аль-Фараби и КазНМУ имени Асфендиярова. В партнерстве с Чжэцзянским технологическим университетом создается Международная интегрированная лаборатория пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития по водным ресурсам.

Реализуется научный проект «Разработка и внедрение лучших практик управления данными в области наук о жизни в Цент­ральной Азии» совместно с Национальной академией наук, инженерии и медицины США, национальными академиями наук Кыргызстана и Таджикистана. В целом такие международные инициативы академии позволили привлечь в страну порядка трех миллионов долларов иност­ранных инвестиций.

Хочу отметить, что нынешний Национальный доклад о науке составлен с применением критического подхода к оценке состояния казахстанской науки, представлением конкретных рекомендаций для отдельных отраслей, то есть с акцентом на повышение его практической значимос­ти. В него впервые были включены такие разделы, как положение и достижения молодых ученых, коммерциализация научной деятельности вузов.

В прошлом году в средствах массовой информации вышли 649 материалов академии о развитии науки, в том числе 113 – на телевидении и радио, 191 – в печатных СМИ и 345 – в электронных СМИ.

Пользуясь случаем, хочу особо поблагодарить редакцию газеты «Казахстанская правда» за постоянную информационную поддерж­ку академии.

– Общеизвестно, что у нас крайне слабо внедряются в производство результаты научных исследований, по-прежнему на низком уровне остается инновационная активность регионов. В чем причина такой ситуации и что сделано Национальной академией для решения этого вопроса?

– Вы правильно обозначили проблему. Причина ее кроется в перекосах в развитии региональной науки.

Приведу конкретные цифры: 60 процентов ученых, участвующих в НИОКР, живут в Алматы и Астане, 66 процентов всех средств, выделяемых в стране, также приходится на Алматы и Астану. К сожалению, местные исполнительные органы, призванные возглавлять и координировать эту работу, практически самоустранились от этого, что и привело к финансированию науки по остаточному принципу. Так, в 2023 году только восемь акиматов областей – Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Карагандинской – выделили средства из местного бюджета на научные исследования, доля которых в государственном финансировании составила 0,43% (!).

Оказались оторванными от проблем реального сектора и научные организации, расположенные в центре. Поэтому результаты их научных исследований остаются невостребованными на местах.

В то же время, как показывает опыт передовых стран, успех в развитии инноваций кроется именно в сильной связи науки с производством на региональном уровне. Причем вся эта работа в развитых странах координируется местными властями.

Как известно, для решения данной проб­лемы Главой государства было поручено создать на местах под эгидой акимов облас­тей региональные советы по науке и технологиям. Национальная академия активно включилась в выполнение данного поручения. Для развития региональной науки мы провели четыре выездных заседания Президиума академии в Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях с выставкой научных достижений для экономики регионов и представлением практических рекомендаций для местных исполнительных органов. При этом региональные проблемы, установленные в процессе форсайта, представлены как перспективные задачи для региональных научных исследований. Кроме того, нами внесено предложение в Правительство о включении показателей развития региональной науки в рейтинг оценки деятельности акимов.

Академики начали консультировать и помогать министерствам развивать отраслевую науку. В частности, проведено выездное заседание Президиума Национальной академии по проблемным вопросам аграрной науки с участием руководителей Министерства сельского хозяйства в Шортанды, по результатам которого мы подготовили и направили руководству страны соответствующую аналитическую записку. В Караганде с участием министра здравоохранения провели большое совещание с ведущими учеными, по итогам которого подготовили Дорожную карту развития медицинской науки на 2025–2027 годы.

– Как Вы оцениваете итоги прошлого года для системы отечественной науки?

– Прошедший год в целом для отечест­венной науки был удачным. Во-первых, он совпал со 125-летием великого ученого, основоположника Национальной академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. 2024-й благодаря инициативе нашего Президента вошел в историю науки как Год Сатпаева, в рамках которого в стране только нашей академией проведено более 50 научных конференций, семинаров, «круглых столов», научных олимпиад и других мероприятий, которые внесли свой неоценимый вклад в популяризацию нау­ки среди казахстанской общественности.

А главное – минувший год положил начало коренным преобразованиям в научной сфере, о которых я говорил выше, и тем самым создал основу для обновления всей системы отечественной науки в будущем. Благодаря поддержке Главы государства финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, определены меры социальной помощи молодым ученым, включая предоставление им жилья, принят новый Закон «О науке и технологичес­кой политике», Национальная академия наук стала единственной высшей научной организацией страны, получив статус при Президенте Республики Казахстан.

В основе инновационного развития любого общества лежит сильная наука. Много еще изменений нам предстоит сделать, чтобы вывести наши научные исследования на мировой уровень. Уверен в том, что решение Президента страны Касым-Жомарта Токаева об организации в стране государственной академии наук имеет исторически важное значение.

Думаю, что последовательная реализация разработанной нами стратегии развития академии до 2035 года позволит ей стать признанным мировым сообществом научным центром и восполнить системные пробелы, допущенные в развитии научной сферы страны. Со временем академия как главная научная экспертная организация Казахстана превратится в важную часть системы государственного управления.