Инструмент консолидации, общественного диалога и развития

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Участие в мероприятии принимает Президент Касым-Жомарт Токаев, который традиционно выступит на заседании с речью. Кроме того, члены Национального курултая также выскажут свои идеи и предложения по актуальным вопросам общественной жизни.

Национальный курултай, являясь консультативно-совещательным органом при Президенте РК, стал ключевой платформой для общенационального диалога, в рамках которой обеспечено представительство широкого спектра мнений и взглядов, и играет важную роль в выработке предложений и стратегий, направленных на дальнейшее укрепление общественной консолидации в стране.

Развитию конструктивного диалога и взаимодействия государства и общества ­Касым-Жомарт Токаев уделяет самое пристальное внимание на протяжении всего своего президентского срока, справедливо выделяя их, как непременные условия успешного и гармоничного развития страны. Так что идея создания Национального курултая появилась не вдруг. Еще в 2019 году после вступления в должность Глава государства объявил о реализации концепции «слышащего государства» и создании Национального совета общественного доверия (НСОД), который стал предтечей курултая.

В рамках НСОД были реализованы четыре пакета политических реформ, нацеленных на укрепление демократических институтов и механизмов обеспечения прав и свобод граждан, расширение политического пространства для активного участия граждан в управлении государством.

В 2022 году Президент Касым-Жомарт Токаев предложил расширить платформу для общественного диалога, вывести ее на качественно новый уровень – и на смену НСОД пришел Нацио­нальный курултай.

Новая площадка имела ряд принципиальных отличий. В первую очередь, если в работу НСОД были по большей части вовлечены эксперты в различных сферах, то состав курултая гораздо более разнообразный и инклюзивный, в нем представлены все регионы Казахстана (в том числе по одному представителю от каждого регионального общественного совета) и деятели самых разных сфер (от госслужащих и депутатов Парламента до ветеранов труда и гражданских активистов). В целом в составе курултая порядка сотни человек, и регулярно идет ротация его членов, что позволяет учитывать в работе широкий спектр общест­венных интересов.

Такой подход к организации деятельности подчеркнул одну из важнейших задач Национального курултая – консолидацию общества.

Примечательно также, что для проведения заседаний Национального курултая последовательно выбираются знаковые для истории Казахстана места – Улытау, Туркестан, Атырау, теперь Бурабай. Это не только усиливает символизм подобных собраний, но также подчеркивает важность обсуждаемых вопросов и принимаемых решений для будущего государства и народа, акцентирует общую ответственность граждан за судьбу своей страны.

Первое заседание Национального курултая прошло в Улытау 16 июня 2022 года. Оно было своего рода установочным: обозначено общее видение работы и ее цели, задачи, которые могут решаться посредством этой площадки. Это, кстати, еще одна важная особенность курултая – предметом обсуждения здесь становится самый широкий круг вопросов, касающихся развития государства и общества на «длинной дистанции» (социальная справедливость, экономическое развитие, образование, культура, история, общественная и национальная безопасность), определения стратегических приоритетов и даже ценностных установок, реагирования на национальные и глобальные вызовы.

Вторая встреча в Туркестане в 2023 году проходила уже в более рабочем формате. Накануне непосредственно заседания Национального курултая прошли обсуждения в секциях по тематическим направлениям дея­тельности. Сегодня они сформулированы так: «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и нау­ка», «Социально-экономическое развитие». На секциях, которые теперь предваряют каждую большую встречу, члены курултая обсуждают свои инициативы в кругу коллег и заинтересованных государственных органов.

Третье заседание в 2024 году показало серьезный институциональный рост данной площадки: атырауская речь Президента показала, что он готов выносить на широкий общественный диалог самые важные для будущего страны вопросы и ждет от Национального курултая качественной работы по их решению. Большое значение имеет то, что выступление Главы государства не было сосредоточено на одном направлении или сфере. Он озвучил большое количество знаковых инициатив в экономике, инфраструктурном развитии, правовой сфере, защите окружающей среды, обозначил ценностные ориентиры для развития общества, поднял темы национальной идентичности, формирования нового качества нации.

В совокупности в результате заседания в Улытау было инициировано рассмотрение 42 предложений. Второе заседание в Туркестане привело к принятию 106 инициа­тив, а на третьем, в Атырау, рассмотрено 149 инициатив.

После больших заседаний Национального курултая работа над решением обозначенных на них вопросов и реализацией инициатив идет в постоянном режиме. Эти темы становятся частью работы исполнительной и законодательной властей. Президент Токаев регулярно проводит встречи с членами курултая.

В целом с момента запуска этой площадки выстроен эффективный механизм работы Национального курултая в период между заседаниями. Проводятся регулярные встречи, рабочие группы выезжают в регионы, обеспечивая максимально широкую общественную дискуссию по наиболее актуальным вопросам, дополняя повестку курултая новыми темами, мобилизуя экспертное сообщество для поиска системных решений имеющихся проблем.

Как результат, в рамках реализации поручений Президента, данных на Национальном курултае, было существенно обновлено и усовершенствовано законодательство Казахстана. Так, только по итогам третьего заседания Национального курултая в Атырау было инициировано 10 законопроектов, и 9 законов уже приняты.

В частности, Главой государства подписан закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, который ужесточил уголовную ответственность за изготовление, переработку и производство нар­котиков вплоть до пожизненного лишения свободы.

Принят важный закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В числе новелл: криминализация бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей (в том числе предусмотрено пожизненное лишение свободы за педофилию), а также целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием.

Внесены поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и борьбы с игровой зависимостью. Введен законодательный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение электронных систем потребления (вейпов). Ужесточено наказание за вандализм. Внесены поправки в законы, регулирующие сферу ономастики (усовершенствована регламентация процедур, централизована работа в области ономастики и геральдики), систему государственных наград (степеням ордена «Айбын» присвоены имена легендарных воинов-героев, учреждены новые почетные звания), стандарты государственной символики. В работе также находятся поправки в законодательство в сфере археологии. На заседании Национального курултая в Атырау Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в этой области, упорядочить лицензирование, ужесточить ответственность за незаконные археологические раскопки.

В целом за три года работы Национальный курултай показал свою эффективность как площадка для генерации идей и определения стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казах­стане, а также как инструмент для решения наиболее значимых социальных, политических и даже экономических вопросов.