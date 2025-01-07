Инструмент повышения благосостояния

В интервью газете «Ana tili» Глава государства отметил, что отмена неправомерно полученных преференций и льгот, возвращение государству незаконно приобретенных активов – не популистские шаги, а стратегия, направленная на модернизацию Казахстана на основе принципа справедливости.

«Справедливое государство – это правовое государство, в котором все граждане равны перед законом, в котором равные возможности для всех базируются на строгом соблюдении законов, правил и норм», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. И привел свежие цифры: в результате работы по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года возвращено более двух триллионов тенге, которые расходуются на строительство школ, важных объектов инфраструктуры и выполнение других социальных задач.

О некоторых аспектах, касающихся возврата незаконно приобретенных активов, на страницах нашей газеты размышляют эксперты.

Реальные результаты

Бану Нургазиева, президент Гражданского альянса Казахстана, член комиссии

по вопросам возврата государству незаконно

приобретенных активов:

– Тема возврата активов открыто начала обсуждаться в обществе в начале 2022 года после того, как Президент обнародовал факты о том, что половиной благо­состояния страны владеют 162 человека. Стартом же реальной деятельности по праву можно считать день проведения референдума по внесению поправок в Конституцию, поскольку именно тогда было дано поручению по созданию комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

В мае 2023 года члены комиссии впервые представили промежуточный отчет о том, что судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно приобретенного госимущества, в том числе производственных объектов, рынков, коммерческих помещений, земельных участков. Начался процесс возврата тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополий или не используемых по целевому назначению. Люди стали ощущать реальные результаты.

В июле того же года был принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», благодаря которому появились новые механизмы и инструменты по обращению денежных средств и иных материальных ценностей. Предусмотрены два порядка возврата активов: добровольный и принудительный. Первый осуществляется путем безвозмездной передачи лицами имущества, принадлежащего им, государству на основе соглашений о добровольном возврате. Согласно второму типу, возврат незаконно приобретенных активов осуществляется в рамках гражданского процесса на основании решений судов, если активы признаны как имеющие необъяснимое происхождение.

Уполномоченным органом в данной сфере выступает комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана. Поступившие в пользу государства активы передаются в Специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счет наличности.

За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов в республике реализуют социальные и инфраструктурные проекты. Порядок определения и отбора критериев определен правилами, согласно которым разработанные госорганами проекты подлежат экономической экспертизе Министерства нацио­нальной экономики. Предложения выносятся на рассмот­рение республиканской бюджетной комиссии, в которой, к слову, нет ни одного представителя общественнос­ти, а обсуж­дения ведутся за закрытыми дверьми. Между тем, как отмечал Глава государства, должно быть полноценное партнерство власти и общества.

Примечательно, что все проекты, финансируемые за счет возвращенных средств, реализуются в регионах. В 2024-м, к примеру, были выделены средства для строительства больничного комплекса, состоящего из стацио­нара и поликлиники, в Риддере. Это весьма востребованный социальный объект.

В селе Жамансор Атырауской области строят школу и интернат. В Акмолинской, Туркестанской областях, Астане и Алматы также возводятся образовательные учреждения. Все это, безусловно, положительно скажется на уровне благосостоя­ния населения.

Нужно доказать законность происхождения

Нурдаулет Суиндиков, председатель комитета

по возврату активов Генеральной прокуратуры РК:

– Согласно законодательству нашей страны, активы необъяс­нимого происхождения – это активы, не соответствующие законным доходам субъекта. Субъектами права в данном случае признаются лица, у которых законность источников приобретения имущества ставится под сомнение.

Решением комиссии такие лица включаются в специальный список, после чего им предлагается подать декларацию о своем имуществе и документы о законности его происхождения. Если субъект этого не делает или не раскрывает полностью свое имущество в иной форме, то в комитете по возврату активов проводят мероприятия по поиску, выявлению и проверке материальных ценностей, дают юридическую оценку.

Представители уполномоченного органа вправе обратиться с иском в гражданский суд о взыскании данного имущества в пользу государства. При этом основное бремя доказывания законности актива лежит на ответчике. Проще говоря, мы подаем иск, заявляем о своих обоснованных сомнениях, а владельцы активов должны доказать, откуда взялись имущество или денежные средства. Если им не удается доказать законность происхождения «богатства», оно будет изъято в пользу государства.

Отмечу, что в Казахстане дейст­вует и добровольный возврат активов. Для этого достаточно заключить соглашение. В этом плане государством предусмотрены преимущества: оставление у себя части подлежащих возврату активов, правовые гарантии, в том числе возможность освобождения от ответственности.

С момента создания комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов одобрены меры по возврату активов на сумму более одного триллиона тенге. За 2024 год в Специальный государственный фонд перечислено 228 миллиардов тенге, а активы на сумму более 87 миллиардов тенге направлены в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами».

Сохранить коммерческую привлекательность

Куанышбек Мукаш, директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами»:

– Представители Генеральной прокуратуры, в частности Комитета по возврату активов, проводят большую работу по поиску, изыманию и возвращению активов. Если мы говорим о денежных средствах, то они поступают на счет Специального государственного фонда. В случаях когда актив представляет собой недвижимость или другой вид материальной ценности, он поступает к нам.

Сейчас у нас находится 16 единиц жилой недвижимости на общую сумму 31,7 миллиарда тенге, 20 земельных участков (5,2 миллиарда тенге), 13 некоммерческих объектов на 25,1 миллиарда тенге. Есть в нашем управлении и доли учас­тия в юридических компаниях, ювелирные изделия, автомобили, имущество за границей. Мы приняли активов на общую сумму 87,2 миллиарда тенге.

На данный момент через портал E-Qazyna, риэлторские компании и иностранные фирмы мы продали и реализовали объектов на 12,6 миллиарда тенге. Из этой суммы 6,8 миллиарда тенге направлено в Специальный государственный фонд.

От управления активами нам поступило 870 миллионов тенге. Туда входят и аренда, и дивиденды, и доверительное управление. Посредством СМИ и других платформ мы реализуем переданные нам активы. При этом наша задача – не потерять их коммерческую привлекательность, поскольку ежемесячно актив может падать в цене.

Возвращенные активы включают в себя как имущество, так и права на него, располагаются на территории Казахстана и за рубежом. Мы разместили более 400 публикаций: если привести статистику об упоминаниях возвращенных активов, то цифра составит более 2,5 тысячи материалов.

В числе наших удачных кейсов: земельный участок в Алматы, стартовая цена которого составляла 176 миллионов тенге. Его реализация проводилась посредством портала E-Qazyna. На 39-м шаге определился победитель. Он приобрел имущество за 657 миллионов тенге. Стоимость возросла на 273%. Еще один пример: административное здание на одной из улиц Алматы. Стартовая цена – 663 миллиона тенге, а итоговая – 732 миллиона. Лот «Незавершенное строительство бизнес-центра «Орион»» ушел за 7,02 миллиарда тенге при начальной стоимости 6,3 миллиарда тенге.

В нашем управлении сейчас находится столичная гостиница «Думан». Ее оценочная стои­мость – 15,7 миллиарда тенге. В течение трех месяцев мы получили дивидендов на 93 миллио­на тенге. При этом сохранили 157 рабочих мест, повысили сертификацию отеля до четырех звезд. В этом здании мы успешно провели некоторые виды соревнований Всемирных игр кочевников. Более 200 участников жили в отеле.

По возврату незаконных активов нас активно консультируют ОБСЕ и Всемирный банк. Недавно мы провели стратегическую сессию и поняли, в каком русле следует двигаться дальше. Учитывая, что есть активы, размещенные за рубежом, нам для их реализации нужны иностранные партнеры, организации наподобие нашей. Стараемся развивать международную сеть.

Максимально открыто и справедливо

Ерлан Стамбеков, депутат Мажилиса Парламента РК,

член попечительского совета ТОО «Компания по управлению возвращенными активами»:

– Возвращение капитала – новая страница в истории Казах­стана. Однако у общественности возникает вопрос о критериях отбора проектов, которые финансируются за счет вернувшихся в оборот средств. Для воплощения в жизнь равноценных социальных инициатив я предложил внедрить своего рода лотерею по розыгрышу локации проекта. Мы, депутаты, будем содействовать максимальной открытости и справедливости.