В Узбекистане начали платить за чтение книг

Литература,В мире
52

В Узбекистане, похоже, окончательно решили: если уж мотивировать граждан, то исключительно сумом. Если раньше узбекистанцам платили деньги за количество пройденных шагов, то теперь финансово поощрять будут за прочитанные книги. Это предусмотрено новым постановлением главы государства, направленным на развитие культуры чтения и повышение интереса населения к книгам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Vaib.uz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно документу, до 1 марта 2026 года во всех государственных учреждениях и ведомствах должна быть внедрена система внутреннего Рейтинга культуры чтения.

Суть проста: на конкурсной основе будут определять сотрудников, прочитавших наибольшее количество книг. Победителей ждёт приятный бонус – денежное вознаграждение в размере месячной заработной платы.

Правда, пока остаётся открытым главный вопрос: как именно будут проверять, действительно ли человек прочитал все заявленные книги, а не просто аккуратно переписал названия из списка классики. Механизм контроля в документе не уточняется, что уже породило немало ироничных комментариев.

На этом щедрость не заканчивается. Для учащихся и студентов предусмотрены свои стимулы. Каждый школьник или студент, попавший в топ-100 прочитавших наибольшее количество книг, получит денежное вознаграждение в 25-кратном размере базовой расчётной величины – это 10,3 млн сумов.

Есть и более «спокойные» нововведения. До 1 апреля 2026 года во всех государственных структурах и ведомствах должны появиться «Книжные уголки», а также будет внедрено ежемесячное проведение «Часа чтения книг» для сотрудников.

В итоге государство явно даёт понять: читать – это не только полезно, но теперь ещё и выгодно. Останется лишь выяснить, приведёт ли денежная мотивация к реальному росту интереса к книгам или же страна столкнётся с внезапным всплеском «самых читающих» людей, которые на деле прочли разве что оглавление.

#книги #чтение #интеллект #Узбекстан

