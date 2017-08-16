​Интересная статистика

Если говорить об общественном питании, то количество обслуженных клиентов составило 558,7 тыс. человек. Сумма товарооборота зафиксирована на уровне 905,7 млн тенге. За два месяца в международные павильоны доставлено 5 298 тонн грузов.

В настоящее время в ЭКСПО-городке проживают свыше 5 тыс. иностранцев, а всего с начала проведения выставки здесь было размещено 15 416 гостей.

В течение двух месяцев найдено 867 потерянных вещей, из них 273 возвращено, на хранении находится 594.

Всего с начала операционного периода зарегистрировано 1 789 инцидентов по линии Цент­ра обеспечения безопасности, из них преступлений – 26. Все они связаны в основном с мелкими кражами. Продолжается профилактическая и разъяснительная работа со стороны правоохранительных органов в отношении граждан, склонных к правонарушениям.

Так, с помощью системы видеоаналитики выявлено более 250 лиц, представляющих оперативный интерес для органов правопорядка. Из них 132 проходят по категории «вор, вор-карманник», «похититель сотовых телефонов». 26 – мошенники, а также психически больные лица.