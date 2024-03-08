Интернет от Илона Маска Общество 8 марта 2024 г. 7:00 9 Галина Вологодская В Восточный Казахстан начало поступать оборудование Starlink для подключения к Интернету 171 школы в отдаленных уголках области. фото из архива "КП" Как сообщили в областном акимате, монтаж запланирован на апрель. Фактически школы получили еще один бонус, став практически центрами культуры в населенных пунктах. У местного населения появится возможность подключаться через Wi-Fi. На сегодня такое благо цивилизации, как мобильный Интернет, имеет примерно половина сел и поселков региона. В марте за счет бюджета были установлены базовые станции с подключением сел Белогорка Уланского района и Жумба Самарского района. Всего в текущем году запланировано возведение 19 антенно-мачтовых сооружений в районе Алтай, а также приграничных Шемонаихинском, Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском, Катон-Карагайском районах. #оборудование #интернет #школы #Starlink