Интернет от Илона Маска

Как сообщили в областном акимате, монтаж запланирован на апрель. Фактически школы получили еще один бонус, став практически центрами культуры в населенных пунктах. У местного населения появится возможность подключаться через Wi-Fi. На сегодня такое благо цивилизации, как мобильный Интернет, имеет примерно половина сел и поселков региона. В марте за счет бюджета были установлены базовые станции с подключением сел Белогорка Уланского района и Жумба Самарского района. Всего в текущем году запланировано возведение 19 антенно-мачтовых сооружений в районе Алтай, а также приграничных Шемонаихинском, Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском, Катон-Карагайском районах.