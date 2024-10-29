Интернет пришел в глубинку Общество 29 октября 2024 г. 3:00 4 Галина Устинова В районе Алтай в ВКО накануне Дня Республики три села и рудник получили мобильную связь 4G. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщили в районном акимате, антенно-мачтовое сооружение (АМС) высотой девять метров для беспроводной связи построила горно-металлургическая компания в рамках социальной ответственности бизнеса. АМС, установленное на горе в районе Малеевского рудника, обеспечило Интернетом и качественной связью села Путинцево, Богатырево, поселение Бобровку и само горнодобывающее предприятие. По словам местных жителей, они впервые получили возможность пользоваться мобильными госуслугами, соцсетями, онлайн-обучением и другими современными сервисами. #село #ВКО #интернет #сеть