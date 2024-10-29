Интернет пришел в глубинку

Как сообщили в районном акимате, антенно-мачтовое сооружение (АМС) высотой девять мет­ров для беспроводной связи построила горно-металлургическая компания в рамках социальной ответственности бизнеса. АМС, установленное на горе в районе Малеевского рудника, обеспечило Интернетом и качественной связью села Путинцево, Богатырево, поселение Бобровку и само горнодобываю­щее предприятие. По словам местных жителей, они впервые получили возможность пользоваться мобильными госус­лугами, соцсетями, онлайн-обу­чением и другими современными сервисами.