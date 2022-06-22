Инвестиции в науку развивают конкурентоспособность страны

Привлечение ученых к решению важных вопросов экономики и общественной жизни страны становится все актуальнее. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал значимость науки для страны. Буквально на днях было принято решение о создании нового Министерства науки и высшего образования. Какой путь и результат научного развития можно считать достаточным и наилучшим для нашей страны? Какую пользу приносят инвестиции в науку? Чем измерить эффективность научной модели страны? Об этом мы говорим с казахстанскими учеными, которые долго работали за рубежом и сознательно вернулись на Родину – развивать технологии, делиться накопленными знаниями и опытом.

Нужны сильные исследовательские центры

Дос Сарбасов, профессор биологии, руководитель Национальной лаборатории «Астана», специализируется на исследованиях в области биохимии, молекулярной биологии и онкологии. В Казахстан профессор вернулся в 2019 году. До возвращения семь лет работал научным сотрудником в Массачусетском технологическом институте и 12 лет заведовал лабораторией в ведущем онкологическом центре University MD Anderson Cancer Center (США).

– В казахстанском обществе активно обсуждается тема нового, лучшего варианта развития страны. Я считаю, что сегодня Казахстан находится в критическом переходном состоянии: быть или не быть развитой страной. Наука в этом процессе играет важную роль. Как ученый, могу сказать, что только сильные исследовательские программы и центры помогут сохранить конкурентоспособность страны. Не только путем разработки новых технологий, но и путем подготовки и обучения специалистов для всех промышленных секторов экономики.

Конкурентоспособная наука может быть развита за короткий промежуток времени благодаря сильному и непрерывному финансированию, связанному с надлежащим распределением в соответствии с научными заслугами. Основной задачей научного развития должно стать внедрение и поддержание передовых и конкурентоспособных технологий во всех отраслях экономики страны, а также в здравоохранении. Приоритет научного развития – благополучие людей в стране, включая экономические и качественные параметры жизни.

Как оценить эффективность науки? Все очень просто: когда страна становится страной с развитой экономикой, это означает, что наука в ней конкурентоспособна и эффективна. Это простая формула, и если вы проверите каждую развитую страну, то увидите, что ее наука также очень сильна и конкурентоспособна. Как это работает? Наука разрабатывает современные инструменты и технологии, а правительство предоставляет частному сектору рычаги для их внедрения.

Что же касается вклада нашего университета, то, на мой взгляд, Назарбаев Университет – это масштабная инновация не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства. Создание западного университета с сильными образовательными и исследовательскими программами за короткий промежуток времени с нуля – огромный успех и никак иначе!

Не спорю, в Казахстане есть ряд достойных университетов с отлично подготовленными преподавательскими и научными кадрами. Однако существуют традиционно зарекомендовавшие себя школы. Так во всем мире. NU – это новый университет, созданный по лучшим западным стандартам, флагман Центральной Азии в области образования и науки, который успешно демонстрирует свои возможности всему миру. С каж­дым годом университет становится сильнее за счет расширения своего исследовательского потенциала. Это подтвердит любой выпускник NU.

Да, его создание было сопряжено с определенными затратами, но, поверьте мне, полученный результат стоит каждого вложенного тенге. Без преувеличения, это прорыв в системе казахстанского образования и науки. Чтобы университет стал еще и катализатором развития страны, к усилиям государства должны активнее присоединяться бизнесмены. Вкладывать свои капиталы не только в пафосные стройки, но также в образование и наукоемкие проекты, включая медицину.

Пора набирать обороты

Алима Бисенова, профессор антропологии, филолог, востоковед, религиовед. После магистратуры в Каире и док­торантуры в Корнеллском Университете США по приглашению Назарбаев Университета вернулась в Казахстан, где продолжает исследования, совмещая научную работу с преподаванием.

– Казахстанская наука с обретением независимости долго искала свой путь развития. Искали себя и возможность получить лучший опыт мировой науки и казахстанские ученые. Этого же хотело и руководство страны, активно посылая студентов учиться за рубеж. Сейчас мы, скажем так, уже насмотрелись на лучшие школы мира, получили опыт, заимствовали необходимое. Пришло время стабилизироваться в собственной системе, выбрать, что нам нужно, что нам больше подходит и сфокусироваться на этом.

Я считаю, что наука должна помогать своей стране справляться с возникающими вызовами – прикладными и региональными, но оставаться при этом глобальной и конкурентоспособной, в тесной связи с мировой наукой. Задача сложная, но к этому нужно стремиться.

Необходима система программно-целевого финансирования государства, в рамках которой правительство должно ставить вопросы и задачи, имеющие значение для успешного развития страны в будущем, а ученые – решать их. Должны быть школы, ведущие университеты с исследовательскими центрами, под руководством Академии наук должны развиваться научные кластеры.

В первую очередь, на мой взгляд, наука должна быть связана с общественным запросом и пользой для страны. Если у нас активно развиваются индустрии, к примеру, животноводства и растениеводства, то наука должна качественно обслуживать запросы этих отрас­лей. Если нашей стране крайне необходимы психологи или учителя, то наука должна качественно подготовить таких специалистов.

Также, на мой взгляд, нужно наладить качественный взаимный диалог и полноценное информирование учеными государства. О том, что происходит в мире и в нашем обществе, каковы прогнозные сценарии, какие ценности сегодня формируются в нашем обществе и как это повлияет на будущее.

Не стоит бездумно равняться на Америку. Там тоже не все идеально, наука и образование сталкиваются со своими вызовами. Американское образование является очень дорогим. Обучение бакалавра в университетах Лиги Плюща стоит в среднем 60 000 долларов, и люди считают эту цену незаслуженно высокой. Особенно после пандемии, когда образование показало свою эффективность в Интернете, студенты и их родители уже не готовы платить так дорого за то, что они могут получить, допустим, на YouTube.

Пандемия принесла с собой новые образовательные тенденции. Вместе со студентами доступ к знаниям получили и их родители. Старшее поколение с удовольствием обновляет и добирает знания, расширяет свой кругозор. Я это вижу по своему YouTube-каналу, который открыла для широкой аудитории во время пандемии. Количество подписчиков выросло в разы, лекции смотрят в Москве, Бишкеке, во всем мире.

На повестке вопрос оценки полученных таким образом знаний. Привычное измерение потенциа­ла человека дипломом и даже выставленными в нем баллами начинает постепенно уходить в прошлое. Ведущие мировые компании все больше поворачиваются к оценке прак­тических навыков и знаний кандидатов на работу через тес­тирование. Такова тенденция и новые вызовы для мировой системы образования.

С учетом того, сколько Казахстан тратит на науку и какие дивиденды от этого получает, состояние казахстанской нау­ки я бы назвала неплохим. И цитируемость наша лучше, чем в большинстве ведущих вузов Центральной Азии, и внедрение академической открытости дает свои результаты. Думаю, наша наука идет в правильном направлении. Главное сегодня – не терять, а набирать обороты.

Воспитание исследователей начинается в школе

Жандос Утегулов, профессор физики в Школе естественных, гуманитарных и социальных наук NU, директор лаборатории перспективных исследований материалов и лазерных технологий, один из основателей физического факультета. Занимался исследовательской деятельностью в США – в Айдахской национальной лаборатории, в Национальном институте стандартов и технологий, в университетах Небраски-Линкольна, Цинциннати и Оклахомы.

– Для определения приоритетов развития науки в Казахстане нужно четко определиться с запросом. Для серьезной страновой аналитики требуется создать «мозговой центр», состоящий из топовых местных и зарубежных ученых, которые будут отслеживать национальные и мировые тренды в науке и новых технологиях, каждые пять лет проводить форсайт­ные SWOT-аналитические исследования по всем отраслям жизнедеятельности общества и определять задачи, на решение которых необходимо направлять усилия ученых.

В мире, охваченном четвертой промышленной революцией, виден очевидный тренд в сторону междисциплинарности, действующий на стыке физических, цифровых, биомедицинских, социальных наук и технологий. Я считаю, что наиболее значимые научные открытия в будущем произойдут именно на слиянии этих направлений.

Даже такие острые вопросы, как нехватка воды, включая чис­той питьевой воды, загрязненность воздуха, дефицит электроэнергии на юге, национальная безопасность, на которые мы долгие годы закрывали глаза, высокий процент семейных разводов и подростковых суицидов – нужно решать за счет синергии усилий ученых.

Необходимо выработать и стратегическую программу поддержки науки. Подготовку будущих профессоров-исследователей для данных университетов можно осуществлять посредством программы «Болашақ». Обучение должно быть долгосрочным, рассчитанным на 12 лет подготовки: помимо PhD программы, включать как минимум два года пост­докторантуры.

Важно материально поощрять учеников, занявших призовые места не только в предметных олимпиадах, но также в национальных и международных научно-инженерных и проектных конкурсах. Как показывает мировая практика, раннее участие в таких конкурсах формирует у детей научную креативность и культуру.

Необходимо материально стимулировать профессоров, исследователей и студентов страны, которые демонстрируют результаты активной научной деятельности посредством пуб­ликаций в лидирующих журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science.

Стоит создавать в ­стране наукоемкие производства, выпускаю­щие продукцию со значительно повышенной добавленной стоимостью. Их наличие также будет способствовать подготовке высококвалифицированных научно-инженерных кадров. Например, новые оптические приборы для диагностики рака поднимут уровень здравоохранения в нашей стране на следующий уровень. Открытие производств по выпуску лазерно-оптических приборов для нефтесервисных, геологоразведочных и горнорудных компаний приведет к разработке новых лазерно-оптических технологий. Причем создание в стране наукоемких производств в области фотоники не потребует суперсерьезных финансовых инвестиций как, к примеру, на развитие наноэлектроники.

Благодаря Назарбаев Университету в Казахстане зародилась новая научная культура, основанная на международных стандартах. Многие приглашенные профессора с опытом работы в передовых международных научных центрах стали открывать лаборатории у нас в университете. Причем по тем направлениям науки, которые никогда ранее история науки ­Казахстана не знала. Академическая честность, жесткий запрет на плагиат, скрупулезный отбор на работу профессоров и исследователей, прием студентов – основаны исключительно на принципах меритократии. Все заявки на внутренние исследовательские гранты университета проходят жесткий отбор анонимного рецензирования в странах Запада.

Мы пока единственный вуз не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, который попал в международный рейтинг первых 2 000 исследовательских университетов мира (US News Best Global Universities). Кстати, это наиболее перспективный международный рейтинг для оценки исследовательских университетов мира, и, думаю, он должен стать лидирующим для казахстанской науки в целом.

Появление в Казахстане такого крепкого даже по западным меркам университета с особой творческой и научной атмосфе­рой оказало значительное влия­ние на уровень высшего образования и научной мысли в стране в целом. Да, создание исследовательского университета международного уровня в любой стране – затратное занятие. Но, поверьте, деньги не брошены на ветер, это стратегически инвес­тированные ресурсы, и они уже дают плоды.

Сегодня важно не останавливаться. Нашему государству под силу создать новые «точки роста» в стране, минимум – еще два исследовательских университета, подобных NU, для более острой научной конкуренции.

Если Казахстан намерен оставаться конкурентоспособным, страна просто вынуждена инвес­тировать в науку и создавать такие исследовательские университеты.

Масштабировать опыт NU

Канат Байгарин, советник президента Назарбаев Университета. Курирует в университете вопросы науки, инноваций и устойчивого развития. Кандидат физико-математических наук, занимался исследованиями в области импульс­ного термоядерного синтеза, руководил Лабораторией сверх­жесткого рент­геновского излучения Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, стипендиат программы Фонда Рокфеллера «Лидеры в области развития окружающей среды», участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

– Реальная экономика Казахстана и казахстанская наука сегодня, к сожалению, находятся в диаметрально-противоположных сторонах друг от друга. Бизнес получает прибыль, а государство формирует национальный доход без учета возможного вклада науки. Чтобы получить эффективное движение вперед, нашей стране нужно существенно изменить процесс управления наукой, реальным производством и бизнесом.

Оптимальной моделью для Казахстана, на мой взгляд, является целенаправленное увеличение финансирования науки с текущих 0,12% до 1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в течение трех лет. И за пять следующих лет повысить эту долю до 3%. Такой экстремальный подход даст нам серьезные перспективы для конкурентного развития науки, построения успешного индустриального будущего и создания реально нового качест­ва жизни для населения.

Три важных направления, на мой взгляд, могут внести ­существенный вклад в успеш­ное развитие отечественной науки.

Во-первых, мое глубокое убеж­дение, Казахстану необходимо заниматься исследованиями в области фундаментальных наук совместно с мировыми научными центрами. Около 85% инноваций, подстегнувших развитие мировой экономики, основаны именно на фундаментальных научных исследованиях.

Также стоит задуматься над повышением уровня извлечения и глубины переработки природных ресурсов для повышения стоимости казахстанской продукции на мировом рынке. Для этого необходимо развивать прикладные науки и повышать уровень экспертности казах­станских ученых в современных технологиях и последних достижениях науки.

И третье: стране нужно ка­чественно поработать над соз­данием мощной и конкурентной инфраструктуры, которая позволит адаптировать современные лидирующие научные достижения, технологии и практики в реальный сектор экономики и индустрии. Необходимо привлечь для этой работы молодых ученых и стать центром притяжения для ученых из других стран.

Нужно принять решение и увеличить количество и географию высших заведений, подобных Назарбаев Университету. В нашем университете для исследователей созданы великолепные условия, как в лучших зарубежных исследовательских центрах, поэтому и наука развивается динамично. Студенты и аспиранты вовлечены в научные исследования. Есть современное оборудование и финансирование. Если бы таких университетов, как NU, в нашей стране было три или даже пять, это пошло бы Казахстану на пользу.

Первоначальные вложения в NU, конечно, потребовались немалые. Серьезный объем строительства, оборудование научной базы – удовольствие дорогое. Один современный микроскоп может стоить до трех миллионов долларов и выше. Но не стоит забывать: Назарбаев Университет – первый опыт создания многопрофильного национального университета международного уровня. Были и ошибки – чего скрывать? – однако наработан и опыт. Масштабирование проекта однозначно обойдется дешевле.

Показателем качественной подготовки наших студентов является количество выпускников бакалавриата, принятых на гранты на программы магис­тратуры и PhD в самые рейтинговые университеты мира. Да, на дальнейшее обучение за рубеж уезжают почти треть наших выпускников, но это совсем неплохо. Это чудесно, этому нужно радоваться.

Подготовка ученого занимает 12–15 лет, и именно научная мобильность, знакомство и работа в нескольких ведущих научных центрах мира завершают его формирование. Главное, чтобы им было куда вернуться, а Казахстану было, что им предложить, когда они созреют и захотят работать на Родине. А они, поверьте мне, точно созреют и вернутся!

Деньги, потраченные на развитие качественного образования и научные исследования, никак нельзя назвать пустыми затратами. Это качественные инвестиции в будущее нашего народа и государства.