Проблемная зона Инвестиции в науку развивают конкурентоспособность страны 22 июня 2022 г. 8:00 Рустем Алиев Привлечение ученых к решению важных вопросов экономики и общественной жизни страны становится все актуальнее. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал значимость науки для страны. Буквально на днях было принято решение о создании нового Министерства науки и высшего образования. Какой путь и результат научного развития можно считать достаточным и наилучшим для нашей страны? Какую пользу приносят инвестиции в науку? Чем измерить эффективность научной модели страны? Об этом мы говорим с казахстанскими учеными, которые долго работали за рубежом и сознательно вернулись на Родину – развивать технологии, делиться накопленными знаниями и опытом. Нужны сильные исследовательские центры Дос Сарбасов, профессор биологии, руководитель Национальной лаборатории «Астана», специализируется на исследованиях в области биохимии, молекулярной биологии и онкологии. В Казахстан профессор вернулся в 2019 году. До возвращения семь лет работал научным сотрудником в Массачусетском технологическом институте и 12 лет заведовал лабораторией в ведущем онкологическом центре University MD Anderson Cancer Center (США). – В казахстанском обществе активно обсуждается тема нового, лучшего варианта развития страны. Я считаю, что сегодня Казахстан находится в критическом переходном состоянии: быть или не быть развитой страной. Наука в этом процессе играет важную роль. Как ученый, могу сказать, что только сильные исследовательские программы и центры помогут сохранить конкурентоспособность страны. Не только путем разработки новых технологий, но и путем подготовки и обучения специалистов для всех промышленных секторов экономики. Конкурентоспособная наука может быть развита за короткий промежуток времени благодаря сильному и непрерывному финансированию, связанному с надлежащим распределением в соответствии с научными заслугами. Основной задачей научного развития должно стать внедрение и поддержание передовых и конкурентоспособных технологий во всех отраслях экономики страны, а также в здравоохранении. Приоритет научного развития – благополучие людей в стране, включая экономические и качественные параметры жизни. Как оценить эффективность науки? Все очень просто: когда страна становится страной с развитой экономикой, это означает, что наука в ней конкурентоспособна и эффективна. Это простая формула, и если вы проверите каждую развитую страну, то увидите, что ее наука также очень сильна и конкурентоспособна. Как это работает? Наука разрабатывает современные инструменты и технологии, а правительство предоставляет частному сектору рычаги для их внедрения. Что же касается вклада нашего университета, то, на мой взгляд, Назарбаев Университет – это масштабная инновация не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства. Создание западного университета с сильными образовательными и исследовательскими программами за короткий промежуток времени с нуля – огромный успех и никак иначе! Не спорю, в Казахстане есть ряд достойных университетов с отлично подготовленными преподавательскими и научными кадрами. Однако существуют традиционно зарекомендовавшие себя школы. Так во всем мире. NU – это новый университет, созданный по лучшим западным стандартам, флагман Центральной Азии в области образования и науки, который успешно демонстрирует свои возможности всему миру. С каждым годом университет становится сильнее за счет расширения своего исследовательского потенциала. Это подтвердит любой выпускник NU. Да, его создание было сопряжено с определенными затратами, но, поверьте мне, полученный результат стоит каждого вложенного тенге. Без преувеличения, это прорыв в системе казахстанского образования и науки. Чтобы университет стал еще и катализатором развития страны, к усилиям государства должны активнее присоединяться бизнесмены. Вкладывать свои капиталы не только в пафосные стройки, но также в образование и наукоемкие проекты, включая медицину. Пора набирать обороты Алима Бисенова, профессор антропологии, филолог, востоковед, религиовед. После магистратуры в Каире и докторантуры в Корнеллском Университете США по приглашению Назарбаев Университета вернулась в Казахстан, где продолжает исследования, совмещая научную работу с преподаванием. – Казахстанская наука с обретением независимости долго искала свой путь развития. Искали себя и возможность получить лучший опыт мировой науки и казахстанские ученые. Этого же хотело и руководство страны, активно посылая студентов учиться за рубеж. Сейчас мы, скажем так, уже насмотрелись на лучшие школы мира, получили опыт, заимствовали необходимое. Пришло время стабилизироваться в собственной системе, выбрать, что нам нужно, что нам больше подходит и сфокусироваться на этом. Я считаю, что наука должна помогать своей стране справляться с возникающими вызовами – прикладными и региональными, но оставаться при этом глобальной и конкурентоспособной, в тесной связи с мировой наукой. Задача сложная, но к этому нужно стремиться. Необходима система программно-целевого финансирования государства, в рамках которой правительство должно ставить вопросы и задачи, имеющие значение для успешного развития страны в будущем, а ученые – решать их. Должны быть школы, ведущие университеты с исследовательскими центрами, под руководством Академии наук должны развиваться научные кластеры. В первую очередь, на мой взгляд, наука должна быть связана с общественным запросом и пользой для страны. Если у нас активно развиваются индустрии, к примеру, животноводства и растениеводства, то наука должна качественно обслуживать запросы этих отраслей. Если нашей стране крайне необходимы психологи или учителя, то наука должна качественно подготовить таких специалистов. Также, на мой взгляд, нужно наладить качественный взаимный диалог и полноценное информирование учеными государства. О том, что происходит в мире и в нашем обществе, каковы прогнозные сценарии, какие ценности сегодня формируются в нашем обществе и как это повлияет на будущее. Не стоит бездумно равняться на Америку. Там тоже не все идеально, наука и образование сталкиваются со своими вызовами. Американское образование является очень дорогим. Обучение бакалавра в университетах Лиги Плюща стоит в среднем 60 000 долларов, и люди считают эту цену незаслуженно высокой. Особенно после пандемии, когда образование показало свою эффективность в Интернете, студенты и их родители уже не готовы платить так дорого за то, что они могут получить, допустим, на YouTube. Пандемия принесла с собой новые образовательные тенденции. Вместе со студентами доступ к знаниям получили и их родители. Старшее поколение с удовольствием обновляет и добирает знания, расширяет свой кругозор. Я это вижу по своему YouTube-каналу, который открыла для широкой аудитории во время пандемии. Количество подписчиков выросло в разы, лекции смотрят в Москве, Бишкеке, во всем мире. На повестке вопрос оценки полученных таким образом знаний. Привычное измерение потенциала человека дипломом и даже выставленными в нем баллами начинает постепенно уходить в прошлое. Ведущие мировые компании все больше поворачиваются к оценке практических навыков и знаний кандидатов на работу через тестирование. Такова тенденция и новые вызовы для мировой системы образования. С учетом того, сколько Казахстан тратит на науку и какие дивиденды от этого получает, состояние казахстанской науки я бы назвала неплохим. И цитируемость наша лучше, чем в большинстве ведущих вузов Центральной Азии, и внедрение академической открытости дает свои результаты. Думаю, наша наука идет в правильном направлении. Главное сегодня – не терять, а набирать обороты. Воспитание исследователей начинается в школе Жандос Утегулов, профессор физики в Школе естественных, гуманитарных и социальных наук NU, директор лаборатории перспективных исследований материалов и лазерных технологий, один из основателей физического факультета. Занимался исследовательской деятельностью в США – в Айдахской национальной лаборатории, в Национальном институте стандартов и технологий, в университетах Небраски-Линкольна, Цинциннати и Оклахомы. – Для определения приоритетов развития науки в Казахстане нужно четко определиться с запросом. Для серьезной страновой аналитики требуется создать «мозговой центр», состоящий из топовых местных и зарубежных ученых, которые будут отслеживать национальные и мировые тренды в науке и новых технологиях, каждые пять лет проводить форсайтные SWOT-аналитические исследования по всем отраслям жизнедеятельности общества и определять задачи, на решение которых необходимо направлять усилия ученых. В мире, охваченном четвертой промышленной революцией, виден очевидный тренд в сторону междисциплинарности, действующий на стыке физических, цифровых, биомедицинских, социальных наук и технологий. Я считаю, что наиболее значимые научные открытия в будущем произойдут именно на слиянии этих направлений. Даже такие острые вопросы, как нехватка воды, включая чистой питьевой воды, загрязненность воздуха, дефицит электроэнергии на юге, национальная безопасность, на которые мы долгие годы закрывали глаза, высокий процент семейных разводов и подростковых суицидов – нужно решать за счет синергии усилий ученых. Необходимо выработать и стратегическую программу поддержки науки. Подготовку будущих профессоров-исследователей для данных университетов можно осуществлять посредством программы «Болашақ». Обучение должно быть долгосрочным, рассчитанным на 12 лет подготовки: помимо PhD программы, включать как минимум два года постдокторантуры. Важно материально поощрять учеников, занявших призовые места не только в предметных олимпиадах, но также в национальных и международных научно-инженерных и проектных конкурсах. Как показывает мировая практика, раннее участие в таких конкурсах формирует у детей научную креативность и культуру. Необходимо материально стимулировать профессоров, исследователей и студентов страны, которые демонстрируют результаты активной научной деятельности посредством публикаций в лидирующих журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science. Стоит создавать в стране наукоемкие производства, выпускающие продукцию со значительно повышенной добавленной стоимостью. Их наличие также будет способствовать подготовке высококвалифицированных научно-инженерных кадров. Например, новые оптические приборы для диагностики рака поднимут уровень здравоохранения в нашей стране на следующий уровень. Открытие производств по выпуску лазерно-оптических приборов для нефтесервисных, геологоразведочных и горнорудных компаний приведет к разработке новых лазерно-оптических технологий. Причем создание в стране наукоемких производств в области фотоники не потребует суперсерьезных финансовых инвестиций как, к примеру, на развитие наноэлектроники. Благодаря Назарбаев Университету в Казахстане зародилась новая научная культура, основанная на международных стандартах. Многие приглашенные профессора с опытом работы в передовых международных научных центрах стали открывать лаборатории у нас в университете. Причем по тем направлениям науки, которые никогда ранее история науки Казахстана не знала. Академическая честность, жесткий запрет на плагиат, скрупулезный отбор на работу профессоров и исследователей, прием студентов – основаны исключительно на принципах меритократии. Все заявки на внутренние исследовательские гранты университета проходят жесткий отбор анонимного рецензирования в странах Запада. Мы пока единственный вуз не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, который попал в международный рейтинг первых 2 000 исследовательских университетов мира (US News Best Global Universities). Кстати, это наиболее перспективный международный рейтинг для оценки исследовательских университетов мира, и, думаю, он должен стать лидирующим для казахстанской науки в целом. Появление в Казахстане такого крепкого даже по западным меркам университета с особой творческой и научной атмосферой оказало значительное влияние на уровень высшего образования и научной мысли в стране в целом. Да, создание исследовательского университета международного уровня в любой стране – затратное занятие. Но, поверьте, деньги не брошены на ветер, это стратегически инвестированные ресурсы, и они уже дают плоды. Сегодня важно не останавливаться. Нашему государству под силу создать новые «точки роста» в стране, минимум – еще два исследовательских университета, подобных NU, для более острой научной конкуренции. Если Казахстан намерен оставаться конкурентоспособным, страна просто вынуждена инвестировать в науку и создавать такие исследовательские университеты. Масштабировать опыт NU Канат Байгарин, советник президента Назарбаев Университета. Курирует в университете вопросы науки, инноваций и устойчивого развития. Кандидат физико-математических наук, занимался исследованиями в области импульсного термоядерного синтеза, руководил Лабораторией сверхжесткого рентгеновского излучения Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, стипендиат программы Фонда Рокфеллера «Лидеры в области развития окружающей среды», участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. – Реальная экономика Казахстана и казахстанская наука сегодня, к сожалению, находятся в диаметрально-противоположных сторонах друг от друга. Бизнес получает прибыль, а государство формирует национальный доход без учета возможного вклада науки. Чтобы получить эффективное движение вперед, нашей стране нужно существенно изменить процесс управления наукой, реальным производством и бизнесом. Оптимальной моделью для Казахстана, на мой взгляд, является целенаправленное увеличение финансирования науки с текущих 0,12% до 1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в течение трех лет. И за пять следующих лет повысить эту долю до 3%. Такой экстремальный подход даст нам серьезные перспективы для конкурентного развития науки, построения успешного индустриального будущего и создания реально нового качества жизни для населения. Три важных направления, на мой взгляд, могут внести существенный вклад в успешное развитие отечественной науки. Во-первых, мое глубокое убеждение, Казахстану необходимо заниматься исследованиями в области фундаментальных наук совместно с мировыми научными центрами. Около 85% инноваций, подстегнувших развитие мировой экономики, основаны именно на фундаментальных научных исследованиях. Также стоит задуматься над повышением уровня извлечения и глубины переработки природных ресурсов для повышения стоимости казахстанской продукции на мировом рынке. Для этого необходимо развивать прикладные науки и повышать уровень экспертности казахстанских ученых в современных технологиях и последних достижениях науки. И третье: стране нужно качественно поработать над созданием мощной и конкурентной инфраструктуры, которая позволит адаптировать современные лидирующие научные достижения, технологии и практики в реальный сектор экономики и индустрии. Необходимо привлечь для этой работы молодых ученых и стать центром притяжения для ученых из других стран. Нужно принять решение и увеличить количество и географию высших заведений, подобных Назарбаев Университету. В нашем университете для исследователей созданы великолепные условия, как в лучших зарубежных исследовательских центрах, поэтому и наука развивается динамично. Студенты и аспиранты вовлечены в научные исследования. Есть современное оборудование и финансирование. Если бы таких университетов, как NU, в нашей стране было три или даже пять, это пошло бы Казахстану на пользу. Первоначальные вложения в NU, конечно, потребовались немалые. Серьезный объем строительства, оборудование научной базы – удовольствие дорогое. Один современный микроскоп может стоить до трех миллионов долларов и выше. Но не стоит забывать: Назарбаев Университет – первый опыт создания многопрофильного национального университета международного уровня. Были и ошибки – чего скрывать? – однако наработан и опыт. Масштабирование проекта однозначно обойдется дешевле. Показателем качественной подготовки наших студентов является количество выпускников бакалавриата, принятых на гранты на программы магистратуры и PhD в самые рейтинговые университеты мира. Да, на дальнейшее обучение за рубеж уезжают почти треть наших выпускников, но это совсем неплохо. Это чудесно, этому нужно радоваться. Подготовка ученого занимает 12–15 лет, и именно научная мобильность, знакомство и работа в нескольких ведущих научных центрах мира завершают его формирование. Главное, чтобы им было куда вернуться, а Казахстану было, что им предложить, когда они созреют и захотят работать на Родине. А они, поверьте мне, точно созреют и вернутся! Деньги, потраченные на развитие качественного образования и научные исследования, никак нельзя назвать пустыми затратами. Это качественные инвестиции в будущее нашего народа и государства.