Инвесторам – зеленый свет

В активе данной компании – крупный автодром на территории Илийского района, на котором регулярно проводятся соревнования по автомобильным и мотогонкам, картингу и другим видам спорта. Предприниматели инвестировали свыше 20 млрд тенге в проект, направленный на развитие спортивно-технической отрасли.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, сотрудником департамента по управлению земельными ресурсами Алматинской области проведена проверка деятельности ТОО «СТК Sokol». По ее итогам было наложено обременение на земельный участок площадью 100 га, принадлежащий предприятию. «При этом проверяющий не зарегистрировал акт о назначении проверки в органах правовой статистики и специальных учетов, – отметили в прокуратуре. – Тем самым были нарушены требования Предпринимательского кодекса РК. По акту надзора проверка признана незаконной, также снято обременение на земельный участок».

Чиновник-нарушитель привлечен к ответственности по статье КоАП РК – «Нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства». Теперь он должен выплатить штраф в размере 20 МРП, или 73 840 тенге.