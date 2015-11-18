Иран презентовал человекоподобного робота отечественного производства
Иран презентовал человекоподобного робота отечественного производства. На торжественной церемонии присутствовал вице-президент Ирана по науке и технике Соурена Саттари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.
По информации иранского агентства новостей IRIB, робот, названный "Sorena 3", был создан специалистами Тегеранского университета.
Руководитель проекта Агиль Юсефи-Кома сказал, что "Sorena 3" способен анализировать различные источники данных, реагировать на мимику лица, обнаруживать объекты и двигаться по довольно крутой поверхности. "Sorena 3" также в может передвигаться по лестнице и общаться с людьми.
Было также отмечено, что "Sorena 3" почти в 10 раз быстрее, чем роботы двух предыдущих поколений. Проект был реализован за четыре года командой из 70 человек .
Первый иранский человекоподобный робот "Sorena 1" был презентован в 2008 году, после чего в 2011 году был создан "Sorena 2".