Эксперты называют происходящее не просто природной катастрофой, а следствием десятилетий коррупции, неэффективного управления и непопулярных политических решений

Фото: скриншот видео / 24.kz

Иран переживает самый серьёзный водный кризис за всю историю страны. Десятки крупных плотин близки к полному истощению или уже пересохли. Когда-то мощные водохранилища превратились в иссушенные равнины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Девятнадцать крупных плотин в Иране близки к полному истощению, три уже полностью пересохли, подземные источники иссякли, сообщает агентство IRNA. Тегеран теряет воду быстрее всех регионов: за год запасы столицы сократились почти вдвое, поэтому верховные власти Исламской Республики всерьёз задумались о переносе главного города страны.

Сегодня в Иране пересыхают реки и колодцы, а фермеры покидают земли. Экологи связывают тенденцию с сокращением осадков вдвое и неправильным использованием природных ресурсов. Аналитики винят коррупцию и применение воды как рычага контроля над регионами. Многие сходятся во мнении, что вся страна рискует остаться не только без воды, но и без будущего.

- Нынешняя засуха — не первая в истории страны, но она может стать переломным моментом. Девятнадцать пустых плотин — это не просто статистика, а символ истощённой нации. Экологический коллапс теперь неотделим от политического упадка. Когда колодцы пересыхают, а города нормируют каждую каплю, люди перестают воспринимать засуху как судьбу — это провал правительственного режима, - говорит доктор наук, представитель Национального совета сопротивления Ирана Масуме Болурчи.

Сельское хозяйство в Иране потребляет 88% воды, но даёт лишь десятую часть ВВП. Власти планируют ограничить полив влаголюбивых культур и перенести часть промышленности к южным берегам. Некоторые чиновники считают, что потребление воды фермерами необходимо сократить почти вдвое или вовсе отказаться от сельского хозяйства. Однако это поставит под угрозу цели продовольственного самообеспечения.

Тем временем водоносные горизонты в центральном и восточном Иране необратимо истощаются. Чрезмерная добыча подземных вод в Исфахане привела к проседанию грунта. Уровень воды в озере Урмия, которое раньше было огромным внутренним морем, упал до критических отметок, а большая часть его бассейна превратилась в солончаки, видимые из космоса.

