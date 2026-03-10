Иран выдвинул условия для свободного прохода через Ормузский пролив

В мире
0

Проход через пролив может быть открыт уже с сегодняшнего дня для государств, которые пойдут на этот шаг

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Иран предложил арабским и европейским странам свободный проход через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов с их территорий, С такой инициативой выступил Корпус стражей исламской революции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По данным местных СМИ, проход через пролив может быть открыт уже с сегодняшнего дня для государств, которые пойдут на этот шаг.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом в 20 раз сильнее, если он предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти через Ормузский пролив.

Кроме того, он пообещал, что после их атак процесс восстановления страны будет практически невозможным.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки сырьевых товаров - от нефти до удобрений, и он оказался закрытым из-за военных действий на Ближнем Востоке. Десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров застряли в Персидском заливе, поскольку движение через Ормузский пролив является слишком рискованным, учитывая, что несколько судов уже были атакованы.

#Иран #условия #Ормузский пролив

Популярное

Все
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
В правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Три машины столкнулись из-за непогоды в столице
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Реформа в эпоху глобальных разломов
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Карагандинской области
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн-формат в Казахстане
Исчезновение семьи в Атырауской области: обнаружены тела всех пропавших
Казахстан вошёл в топ-10 на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Ученые заявили об ускорении глобального потепления
В Кыргызстане зарегистрировали Федерацию шаттлкока и лянги
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Казгидромет опроверг сообщения о «кислотных облаках», движу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]