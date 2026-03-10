Проход через пролив может быть открыт уже с сегодняшнего дня для государств, которые пойдут на этот шаг

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Иран предложил арабским и европейским странам свободный проход через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов с их территорий, С такой инициативой выступил Корпус стражей исламской революции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По данным местных СМИ, проход через пролив может быть открыт уже с сегодняшнего дня для государств, которые пойдут на этот шаг.

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом в 20 раз сильнее, если он предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти через Ормузский пролив.

Кроме того, он пообещал, что после их атак процесс восстановления страны будет практически невозможным.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки сырьевых товаров - от нефти до удобрений, и он оказался закрытым из-за военных действий на Ближнем Востоке. Десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров застряли в Персидском заливе, поскольку движение через Ормузский пролив является слишком рискованным, учитывая, что несколько судов уже были атакованы.