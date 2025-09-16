Ирина Бакулина презентовала столичным читателям книгу «Ночь в библиотеке»

Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Мистико-приключенческий роман, действие которого разворачивается в стенах Национальной библиотеки РК, — одно из знаковых произведений современной отечественной литературы, передает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Творчество алматинской писательницы пользуется широкой известностью не только в Казахстане, но и за рубежом. Помимо романа «Ночь в библиотеке», читателям хорошо знакомы ее книги «История Мари» и «Новый год на Марсе», отличающиеся легкостью изложения и своеобразием раскрытия вечных тем — любви и дружбы, взаимопомощи и предательства, человечности и жестокости, жизни и смерти.

В творческой встрече с Ириной Бакулиной приняли участие известные писатели Айгуль Клиновская и Нурлан Токсанов, книжные блогеры и поклонники современной казахстанской литературы. Модератором вечера выступила руководитель книжного клуба «Казахстанские страницы» Элина Петрова.

 — Встреча клуба превратилась в разговор о мистике, книгах и о том, как художественный вымысел переплетается с реальными историями. Участники клуба узнали эксклюзивные факты о создании книги и будущих проектах автора. Спасибо Ирине Бакулиной за искренность, открытость и вдохновляющие ответы, — отметила Элина Петрова.

Сюжет романа «Ночь в библиотеке» строится вокруг группы подростков, пришедших на экскурсию в главное книгохранилище Алматы. Отличительная особенность произведения заключается в том, что его мистический элемент полностью основан на рассказах сотрудников Национальной библиотеки РК, оказавших писательнице большую помощь в работе над книгой. Истории о призраках, искусно вплетенные Ириной Бакулиной в повествование, — яркий пример современной «городской легенды», богатством которых всегда славилась «южная столица».

Отметим также, что по мотивам романа коллектив экспериментального театра «Арт-Убежище BUNKER» создал одноименный квест, продемонстрировавший богатые возможности синергии современной литературы и театрального искусства.

#литература

