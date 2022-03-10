Исключить право безвозмездной приватизации жилья могут в Казахстане

В Казахстане могут исключить право безвозмездной приватизации жилья. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В связи с внедрением новых подходов и справедливого принципа распределения жилья предлагается пересмотреть действующие льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан на получение жилищ из государственного жилищного фонда. В соответствии с действующим законодательством предусмотрено безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда определенным категориям граждан», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

Он напомнил, что с 2019 года местные исполнительные органы предоставляют арендное жилище без права выкупа.

«В этой связи предлагается исключить право безвозмездной приватизации для всех категорий граждан. При этом граждане, имеющие в пользовании жилище из госжилфонда с правом выкупа, но не воспользовавшиеся безвозмездным правом приватизации, сохраняют свои права и после принятия законопроекта в силу того, что законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют», - отметил вице-министр.

При этом механизм приватизации жилищ по остаточной стоимости остается без изменений.