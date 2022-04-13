Свежий выпуск
​​​​​​​Искусство народных зергеров
Шулембаева Раушан
корреспондент

Традиционные казахские ювелирные украшения огромной исторической, культурной и художественной ценности, а также результаты работы реставраторов продемонстрировала выставка «Көненің көзі» в Центральном государственном музее РК.

Коллекция позволяет получить представление о многовековой истории ювелирного дела, берущего начало от культуры племен, населявших в древности территорию Казахстана,­ Алтая, Урала, Сырдарьи, и проследить связь между мастерами разных эпох. Всего выставлено более 100 экспонатов из 14 тыс. изделий, хранящихся в фонде «Драгоценные металлы». Гордость экспозиции – золотые сережки, инкрустированные гранатом, датируемые II в. до н. э. – IV в.

– Сережки обнаружили во время археологических раскопок, проведенных нашим музеем на городище Культобе в Южном Казах-стане, – сообщила руководитель отдела реставрации Шолпан Турсынбаева. – Они выставляются впервые. Форма у них дутая, можно только удивляться, как в те далекие времена мастера могли создавать такое ажурное, сложное произведение искусст­ва. Также впервые зритель увидит ожерелье из бирюзы в золотой оправе, инкрустированное гранатом, и золотой жезл в виде головки созревшего мака, олицетворявший символ власти.

Ближе к нам по времени изделия XIX–XX веков: это серьги (айсырға, шышғырық), браслеты, кольца и перстни, накосные украшения, декоративные застежки для одежды, нагрудные украшения (алқа, айшик, өңіржиік, тармақша). Особое место заняли украшения легендарных женщин XX века: одной из основоположников казахской оперы Куляш Байсеитовой, легендарной казахской танцовщицы Шары Жиенкуловой, певицы Жамал Омаровой.

По словам Шолпан Сейдалиевны, реставраторы работают с экспонатами, чтобы предот­вратить их разрушение, законсервировать, а при необходимости – восполнить утраты поврежденного ржавчиной и патиной металла. Выставленные отреставрированные старинные украшения демонстрируют сложность и кропотливость такой работы.

В выставочном зале художники-реставраторы провели мастер-класс, продемонстрировав профессионализм в плавности и мягкости линий, показав такие традиционные ювелирные техники, как филигрань, зернь, ажурная скань, инкрустация, гравировка.

Вернисаж украсили народные казахские песни, прозвучавшие в исполнении музыкальной этногруппы «Тенгри», заслуженной артистки РК Сулушаш Нурмагамбетовой и учащихся Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова.

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