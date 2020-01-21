Используют справки из ЖЭКа: как казахстанцы приобретают авто в Армении
Жанат Тукпиев
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщил, что часто казахстанцы используют различные ухищрения для приобретения статуса временно проживающего в Армении, и таким образом приобретают там автомобили, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы предостерегаем наших граждан от дальнейшего приобретения транспорта, который в силу каких-либо причин нельзя будет зарегистрировать. Есть информация о том, что казахстанцы вместе с гражданами Армении используют различные ухищрения для приобретения статуса временно проживающего, – начиная от обычных справок ЖЭКа, и заканчивая оформлением временной регистрационной карты, приравненной к виду на жительство в Армении - таким образом приобретают на себя эти автомобили", – сказал Кожаев.
По его словам, министерством внутренних дел совместно с другими госорганами в Армении направлены компетентные сотрудники из Комитета административной и миграционной полиции, которые совместно с армянскими коллегами проверят законность действий как казахстанцев, так и граждан Армении.
"Также у нас есть факты обращения наших граждан в правоохранительные органы о том, что на территории Армении в их отношении совершено правонарушение. Их ввели в заблуждение, их обманули, и тем самым они понесли убытки. С учетом этого МВД была развернута такая разъяснительная работа", – заключил Кожаев.
Напомним, в середине января МВД объявило о запрете использования незарегистрированных транспортных средств.