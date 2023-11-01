Испытание броней

Месяц назад эти мальчишки переминались с ноги на ногу у военкомата, где решалась их дальнейшая судьба: куда отправят служить, в какие войска? А уже сегодня они прошли первое боевое крещение.

Дым, гарь, огонь, грохот боевой техники, строгие приказы – на полигоне «Илийский» разворачивалась практически полная имитация боевых действий. Это уже потом будущие бойцы будут подшучивать друг над другом и анализировать свои действия, а сейчас в висках стучало лишь одно – не подвести!

Спойлер: с заданием справились все, ни один солдат не ударил в грязь лицом. Но лишь в переносном смысле, а в прямом – практически всем пришлось уткнуться во влажную землю, пропитаться гарью, перепачкаться с головы до ног, лишь бы справиться с поставленной командирами задачей.

Так в Алматинской области с новобранцами-десантниками завершался курс молодого бойца. 250 солдат, призванных из Астаны, областей Жетысу, Абай, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской, прошли испытание бронетехникой.

На первый взгляд, задача несложная: проползти под колючей проволокой, занять позицию в окопе, пропустить над собой многотонную бронированную машину и «подорвать» ее муляжом гранаты. Но у солдат, выполнявших ее впервые, не все получается гладко.

Журналистам же со стороны казалось, что все проще простого. Лениво перекидываясь замечаниями, мы подшучивали над не совсем, по-нашему «эксперт­ному» мнению, идеальными движениями молодых бойцов. Ровно до той поры, пока офицеры не предложили нам испробовать все на себе. Наши бравые ряды диванных экспертов заметно поредели. Со всей журналистской братии на это решились только трое. Честь главной газеты страны посрамить никак нельзя!

Проведя инструктаж по мерам безопасности, командиры услужливо водружают на меня каску и бронежилет, под тяжес­тью которого предательски подкашиваются ноги. На ум сразу приходит мультфильм про толстеньких человечков-телепузиков на тоненьких ножках. Почему-то солдаты выглядели в этом обмундировании вполне гармонично, в отличие от меня. Сдерживая смешки, офицеры вручают учебную гранату и вежливо указывают на окоп.

Карма настигает сразу, как только начинаю устраиваться «поудобнее». Изящностью и оперативнос­тью тут и не пахнет. Вспоминаю наши шуточки над солдатами и мысленно прощаю всем дружный хохот, который так и не смог­ли сдержать присутствующие. Снимать фотокорреспонденту эту процедуру очень непросто, надо же еще смеяться в голос и подкалывать, что гранату держу, как скалку, и лицо перепуганное, а надо сделать героическое.

В общем, в окопах нет атеистов. Кое-как, но с задачей справилась, и даже попала гранатой в уходящий БТР. Но те секунды, что эта грохочущая тяжеленная машина проезжала надо мной, запомню на всю жизнь. Забываешь дышать, думать, трясутся руки, уши отказываются воспринимать приказы...

На прошедших обкатку бойцов смотрю теперь с еще большим уважением. Несмотря на труднос­ти, видно, как горят у них глаза, как отчаянно они стремились выполнить первую боевую задачу, спрятав страх глубоко внутри, как уверенно ныряли в окопы, чтобы лицом к лицу встретиться с грозным бронетранспортером.

– Обкатка бронетехникой – обязательная процедура, включенная в курс молодого бойца. Это своеобразная психологическая тренировка, позволяющая закалить характер новобранцев, преодолеть страх и выработать психологическую устойчивость. Навыки, полученные в ходе прохождения курса молодого бойца, станут базовыми и в дальнейшем будут дополняться опытом военной службы, – отметил начальник сбора с молодым пополнением подполковник Бахытжан Киргизалиев.

Офицер добавил, что в общей сложности обкатку бронетехникой прошли 250 будущих десантников. Ни один из них не проявил малодушия и не отказался выполнять поставленную задачу. Следующим серьезным испытанием для солдат станет первый парашютный прыжок, который они совершат уже через несколько месяцев.

Еще один спойлер: на это мероприятие на всякий случай возьмем отпуск. А то вдруг и здесь придется отстаивать честь родной редакции.

Самый трудный этап завершен. Будущие десантники собираются вокруг бронетранспортера, чтобы сделать памятный снимок. Такой незначительный срок, а как изменились новобранцы. Уже нет той ленивой расслабленности. По словам командиров, даже за первый месяц службы формируются многие навыки, которые будут сопровождать человека на протяжении всей жизни. Солдаты становятся более дисциплинированными, привыкают к здоровому режиму и распорядку дня, учатся грамотно и эффективно распределять свое время, не тратя его впустую. А к концу службы все они, без исключения, обрастут броней из мышц и здоровых привычек.

Получив такой желанный перерыв, десантники делятся друг с другом впечатлениями.

– Ощущения просто не передать словами. Конечно, морально мы готовились к этому испытанию, но когда видишь огромную машину, проезжающую прямо над головой, адреналин зашкаливает. А в голове все время звучат слова командира, что необходимо не просто дождаться, когда БТР проедет, но и метнуть муляж гранаты, чтобы поразить технику. Попасть точно в цель мне помог­ли выдержка и самообладание. Я горжусь, что успешно справился с первой боевой задачей, – поделился 20-летний Дмитрий Сулейменов, призванный в Десантно-штурмовые войска из Астаны.

В армии четко расписана каж­дая минута службы. Нет менее или более важных этапов, но самый значительный – это, конечно же, военная присяга. 29 октября молодое пополнение Десантно-штурмовых войск, спустя всего несколько дней после обкатки бронетехникой, в торжественной обстановке было приведено к военной присяге.

Церемония началась с минуты молчания. Командование воинских частей, офицеры, военнослужащие по контракту и молодые солдаты почтили память шахтеров, трагически погибших в шахте имени Костенко в Карагандинской области. 29 октября был объявлен Президентом страны – Верховным главнокомандующим Республики Казахстан Днем общенационального траура, и поэтому во всех воинских частях отменены музыкальное сопровождение военных оркестров, показательные выступления и концерты, подготовленные для родителей и гостей мероприятия.

Через месяц разлуки будущие десантники увиделись с родными и близкими и поделились с ними первыми успехами. А впереди – целый год службы, наполненный буднями боевой учебы, стрельбами, парашютными прыжками и полевыми выходами. Какие бы трудности ни ждали молодых солдат, их поможет преодолеть десантный дух, который формируется в них с первых дней службы.

Мероприятия по приведению к военной присяге состоялись одновременно во всех воинских частях Десантно-штурмовых войск, дислоцированных в Алматинском, Жетысуском и Конаевском гарнизонах. В общей сложности в верности Родине поклялись свыше 1 200 новобранцев, призванных осенью 2023 года.

– В нашей воинской части присягу приняли порядка 250 человек из числа молодого пополнения. В течение месяца новобранцы проходили курс молодого бойца. За это время они изучили элементы строевой подготовки с оружием и без, приемы рукопашного боя, научились разборке и сборке оружия с завязанными глазами. Все это мы планировали продемонстрировать родителям в ходе торжественной церемонии. Трагедия, унесшая жизни свыше 40 шахтеров, внес­ла коррективы в наши планы. На присягу приехали родители из семи областей Казахстана, по­этому само мероприятие решено было не переносить, но провести его без торжественной части и при спущенных флагах, – рассказал командир Алматинской десантно-штурмовой бригады им. Райымбек-батыра подполковник Данияр Карманов.

Зачитав слова военной присяги, молодые солдаты прошли торжественным маршем по плацу воинской части, где им предстоит нести службу в течение года. Командиры воинских частей провели беседы с родителями, разъяснили, как будут служить их сыновья, в какие под­разделения они распределены, рассказали о специфике службы в Десантно-штурмовых войсках. А в завершение мероприятия новобранцы в сопровождении родных и близких отправились в свое первое увольнение.