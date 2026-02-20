В погоне за мгновениями

Очередной соревновательный день принес казахстанским болельщикам целую гамму эмоций – от надежд на награды в шорт-треке до сурового реализма в лыжных дисциплинах. Наши атлеты продолжают борьбу в условиях запредельной конкуренции, где судьбу путевки в финал решают даже не секунды, а мгновения.

Главным нервом дня стало выс­тупление Дениса Никиши на дистанции 500 метров. В своем четвертьфинальном забеге казахстанец финишировал третьим, но благодаря высокому темпу сумел пробиться в полуфинал «по времени». Это был классический олимпийский триллер: Никиша выжал из своего проката максимум, подтвердив статус одного из самых стабильных мас­теров мирового шорт-трека. К сожалению, пробиться в решающий забег А сквозь частокол коньков признанных фаворитов не удалось, и Денис завершил борьбу в финале Б. Тем не менее само присутствие в полуфинале Олимпиады – это уровень, вызывающий глубокое уважение. Другой наш ветеран, Абзал Ажгалиев, пересекший финишную черту в своем заезде пятым, также завершил свой путь на этих Играх. Для Ажгалиева эта Олимпиада стала моментом передачи эстафеты молодым, и его вклад в развитие отечественного льда переоценить невозможно.

При этом нельзя не отметить феноменальное доминирование сборной Нидерландов в этом виде спорта, которое на этих Играх уже окрестили «оранжевым террором». Голландцы, десятилетиями безраздельно правившие в классических конькобежных дисциплинах, теперь окончательно оккупировали и шорт-трек, практически не оставляя шансов остальному миру. Ксандра Велзебур стала абсолютной королевой льда, забрав золото в обеих спринтерских дисцип­линах – на 500 и 1 000 метров. Ее успех поддержал Йенс ван ’т Ваут, оформивший впечатляющий золотой дубль на дистанциях 1 000 и 1 500 мет­ров. Тот факт, что в финале на 500 мет­ров (где и выступали Абзал и Денис) Йенс «ограничился» серебром, лишь подчеркивает масштаб их притязаний: голландцы превратили олимпийский овал в филиал своего внутреннего первенства. Это превращение в универсальных хозяев льда выглядит пугающе эффективно и лишний раз доказывает, что в современном спорте побеждают не просто таланты, а целые технологичес­кие системы.

Не менее драматично развивались события на снежных склонах. В женском слаломе единственная представительница Казахстана Александра Скороходова, к сожалению, не смогла завершить первую попытку. Горнолыжный спорт не прощает малейшей потери концентрации, и коварная итальянская трасса в этот раз оказалась сильнее. Аналогичная судьба постигла и нашу фристайлистку Аяну Жолдас в акробатике. Заняв итоговое 21-е место, она завершила борьбу, подтвердив, что плотность результатов сейчас такова, что даже чистый прыжок без ультрасложных элементов оставляет атлета за бортом финала. В лыжных гонках в командных спринтах наши дуэты (Муратбеков – Башмаков и Степашкина – Ряжко) также не смогли пробиться в финалы, став 27-ми и 17-ми соответственно.

От ледовых титанов до тропического золота

Оставив за скобками успехи и досадные срывы наших соотечест­венников, стоит взглянуть на то, чем дышит большой олимпийский мир за пределами казахстанских локаций.

Переходя к «десерту» любой зимней Олимпиады – мужскому хоккею, отметим, что здесь четвертьфинальное сито оставило лишь четырех претендентов на престол. Эти матчи стали настоя­щим триумфом нервов: три игры из четырех завершились в овертаймах, что подтверж­дает – проходных соперников на этом этапе не существует. После завершения четвертьфинальной стадии произошел перепосев участников, и теперь сетка выглядит максимально интригующе: команда с наиболее высоким рейтингом сыграет со сборной с худшим рейтингом среди участников 1⁄2 финала.

В итоге нас ждут две титаничес­кие полуфинальные битвы: Канада встретится с Финляндией, а США попробуют остановить наб­равших кураж словаков. Действую­щим олимпийским чемпио­ном остается финская сборная, и ее путь к защите титула был непрос­тым – путевка в полуфинал была добыта в изнурительном матче со Швейцарией (3:2 ОТ). Канадцам же приш­лось сломить сопротивление чехов (4:3 ОТ) лишь благодаря гению Митча Марнера. Вторая пара выглядит не менее ярко: американцы, пробившие­ся в 1⁄2 финала после победы над Швецией в овертайме (2:1), теперь столкнутся со Словакией. Примечательно, что впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ, что сделало эти Игры самыми быст­рыми в истории – средняя скорость движения шайбы вырос­ла на 15%, превращая каждый матч в гладиаторский бой на льду.

На фоне этих ледовых баталий в общем медальном зачете установилась настоящая «норвежская диктатура». Сборная Норвегии выступает просто невероятно, фактически превратив Олимпиа­ду в бенефис одной нации – в их копилке уже 15 золотых, 8 сереб­ряных и 10 бронзовых наград. В пятерку лидеров также уверенно входят хозяева Игр итальянцы (9–5–12), американцы (7–11–6), французы (6–7–4) и нидерланд­цы (6–7–2), причем плотность результатов в верхней части таб­лицы зашкаливает. Но Милан и Кортина-д’Ампеццо дарят миру не только статистику. Настоящим прорывом стало выступление Бразилии: Лукас Пиньеро Браттен завоевал историческое золото в гигантском слаломе, доказав, что снег больше не является эксклюзивной привилегией традиционных зимних держав. Это первая в истории медаль зимних Игр для всей Южной Америки, и сразу высшей пробы. Тем временем итальянская легенда Арианна Фонтана официально стала самой титулованной спортсменкой в истории своей страны, доведя счет олимпийских наград до четырнадцати. Даже экологический пафос организаторов, создавших самые зеленые Игры с трибунами из переработанного пластика, пасует перед капризами природы. В то время как волонтеры используют бесшумные электрические снегоуборщики, в горах Бормио горнолыжники жалуются на избыток натурального снега, который вынуждает армию рабочих ежедневно буквально откапывать датчики хронометража. Природа все еще диктует свои правила даже в эпоху искусственного интеллекта.

Возвращение через 70 лет

Для нас итальянские склоны – это не просто география, а историческая память. Ведь именно здесь, в Кортина-д’Ампеццо, в 1956 году началась олимпийская летопись казахского спорта с дебюта легендарной горнолыжницы Александры Артеменко. Спустя 70 лет мы вернулись в Доломитовые Альпы уже не просто участниками, а полноправными претендентами на мировые пьедесталы. Об этом факте, кстати, мне напомнил мэтр отечественной спортивной журналистики, ветеран «Казахстанской правды» Юрий Лифинцев.

Александра Ивановна Артеменко – настоящая легенда алматинского спорта, 11 раз становившаяся чемпионкой Союза. В 1956-м в Италии она выступала в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Это был невероятный прорыв: представьте, первый в истории выход сборной СССР на зимние Игры, и в этой «железной» сборной уже была наша спортсменка. Она проложила путь для всех последующих поколений, войдя в историю как «хозяйка Шымбулака» – имя, заслуженное не только феноменальными победами, но и тем, что она буквально жила горами.

Сегодняшний цикл замкнулся: Олимпиада-2026 проходит на тех же трассах, где когда-то Александ­ра Ивановна демонстрировала миру наш несгибаемый характер. Тот факт, что спустя ровно 70 лет мы снова здесь, в тех же горах, боремся за медали, – это потрясающая преемственность поколений. Ее пример – напоминание о том, что нынешние казахстанские атлеты выросли на прочном фундаменте, заложенном десятилетия назад на склонах седого Алатау и закрепленном на льду итальянских Альп. Связь времен неразрывна: дух «хозяйки Шымбулака» и сегодня присутствует в каждом старте отечественных спортсменов.