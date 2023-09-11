Испытание старой дамбой

Сказать, что жителей села Иванковка, что в Буландынском районе, тревожит аварийное сос­тояние дамбы, расположенной в трех километрах выше лежащего в низине села, значит не сказать ничего! Слишком свежи в памяти людей события шестилетней давности.

В 2017 году, когда широко разлилась тихая с виду речка Жолболды, крайняя от реки улица полностью ушла под воду. Жительница Иванковки Наталья Гридасова вспоминает, как отрезанные от внешнего мира водой они справлялись с той ситуацией своими силами.

Рабочие местного ТОО подъезжали к стоящим в воде домам на «кировцах», снимали с крыш пожилых людей, мамаш с маленькими детьми. Понятно, забыть такое потрясение сложно. Тем более что с той поры угроза подтопления возникает каждый год, ведь до ремонта ветшающей плотины с треснувшим бетонным ложем дело пока так и не дошло.

– Натерпевшись страха, теперь каждую весну, можно сказать, всем селом несем дежурство возле реки с телефонами да фонариками в руках, так как в нашем селе нет освещения, как нет его и возле самой плотины. Столб есть, а фонаря на нем нет, так и дежурим в темноте. Зато установили нам в деревне сирену, а лучше бы фонарь помощнее на столб тот повесили, – сетует Наталья Гридасова.

Едва оправившись от потопа, сельчане начали обращаться в районный и областной акиматы с просьбой отремонтировать аварийную плотину.

Нельзя сказать, что обращения иванковцев не слышат. Соз­данная комиссия, в которую вошли представители местной власти и компетентных органов, осмот­рев тогда состояние дамбы, подтвердили: гидросооружение находится в аварийном состоянии. Тогда же и пообещали: на следующий год на ней начнутся ремонтные работы.

Однако миновало с той поры пять лет, а многострадальная насыпь ремонта так и не дождалась. Промедление и беспокоит сельчан: все знают о состоянии разрушающейся плотины, но ее восстановление не начинается. Люди переживают: если дамба не будет отремонтирована, выстоит ли она в грядущие паводки? А чем ее прорыв может грозить селу, они даже представить боятся.

О состоянии плотины «Иванковской» и других, срок эксплуа­тации которых перешагнул 30–40-летние рубежи, в области известно. Еще в январе 2023 года на брифинге в РСК представители департамента по ЧС подчеркивали: три плотины – «Иванковская» в Буландынском, «Основная» в Шортандинском и «Веденовская» в Бурабайском районах – находятся в крайней степени изношенности. Эти выводы сделаны после комиссионного осмотра гидротехнических сооружений осенью 2022 года.

Заместитель директора базового хозяйства ТОО «Иванковка НС» Екатерина Аверьянова не скрывает тревогу.

– Проблема стала нарастать с 2017 года. Но если тогда промоина в теле плотины была сравнительно небольшой, то за последние пять лет в ней образовались уже две глубокие. Мы были уверены, что рухнет наша дамба прошлой весной. Но Бог миловал, снег таял постепенно, воды большой не было. Однако кто даст гарантию, что по осени и особенно весной сильного паводка не будет? Водохранилище наше, в которое дождевая и талая вода стекает с полей, а также из трех подходящих к нему глубоких оврагов, наполняется быстро.

А если вода, как это было в 2017 году, снова пойдет разом? На каждом сельском сходе, других встречах с руководством района мы напоминаем об аварийном сос­тоянии плотины. Складывается ощущение, что нас не слышат. С нами чиновники разговаривают, но делают все по-своему. К примеру, лет пять назад мост в село через речку построили стоимостью в 45 миллионов тенге, но, к сожалению, не там, где просили жители. Как мы и предполагали, весной огромные льдины стали застревать в четырех «окнах» низкого моста и прибывающая вода начала переливаться поверх него. Потом река из-за ледяного затора в этом месте выходит из берегов... Смотришь на все это и думаешь: разрушится когда-нибудь и этот мост, бесполезный и дорогостоящий.

Поделилась переживаниями и жительница села Наталья Улинич. По ее словам, в паводок чаша водохранилища может заполниться за три часа. А старая полуразрушенная плотина явно не в состоянии долго удерживать натиск.

– Некоторые сельчане до сих пор не могут привести в порядок постройки, пострадавшие от паводка 2017 года, – говорит она. – Дома у многих старые, саманные. Местные власти, специалисты из области приезжают, сходы проводят, обещают капитально отремонтировать плотину, если будут выделены деньги из бюджета. А когда сельчане, которым предстоит пережить еще один паводок с аварийной дамбой, не слышат четкого ответа от представителей власти, они, конечно, тревожатся, обращаются в СМИ, другие инстанции.

Главный инспектор по ГО и ЧС аппарата акима Буландынского района Талгат Оразбаев разъяс­няет: документация на плотину «Иванковскую» акиматом сельского округа оформлена в 2018 году, но уже тогда сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии.

– Дважды в год все гидротехнические сооружения области комиссионно осматриваются представителями Есильской бассейновой инспекции, управлением природопользования, даются соответствующие поручения. При осмотре в прошлом году была зафиксирована трещина в теле дамбы в 20 сантиметров, после паводка нынешнего года ее выпускная часть обрушилась и находится в аварийном состоянии. Что касается реконструкции дамбы, ПСД на ее капитальный ремонт разрабатывается павлодарским ТОО «НПП Био­сфера», документы готовятся к комплексной вневедомственной экспертизе. Ждем конечного результата, после чего будет подана заявка в управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской облас­ти, – сообщил Талгат Оразбаев.

И добавил, что 23 августа нынешнего года на сельском сходе, прошедшем прямо у самой плотины, было решено: этой осенью ее переведут в транзитный режим с устройством водосбросного сооружения, для того чтобы в предстоящий паводковый период избежать разрушения объекта.

Прокомментировал ситуацию и руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Руслан Аубакиров. По его словам, на транзитный режим в области переведено несколько плотин, осенью будет переведена и «Иванковская». Готовится ПСД, как только выделят средства, сразу же возьмутся за ее капитальный ремонт.

По всей видимости, основательное переустройство аварийной плотины «Иванковская» произойдет не ранее 2024 года. И поскольку приезжающие в Иванковку специалисты в разговоре с сельскими жителями, естественно, не могут назвать конкретные сроки ремонта, так как для него нужны немалые средства, тревога сельчан понятна.

Добавим, что аварийная плотина – не единственная проблема маленького села из 74 дворов. Многие годы иванковцы пользуются привозной питьевой водой, которая дважды в неделю доставляется силами ТОО «Иванковка НС» из села Журавлевка, что в 30 километрах.

К слову, водопроводные сети в селе были проложены, правда, давно, еще в начале 1990-х годов, установлена и водонапорная башня. Но воспользоваться ими жителям не довелось.

С той поры от водопроводных труб под землей остались лишь ржавые останки. Не раз сельчане просили районные власти пробурить хотя бы одну скважину на все село, но, по их словам, тщетно.

Из районного акимата мы получили ответ: «В 2022 году ГУ «Отдел строительства Буландынского района» разработана ПСД на проект «Реконструкция водопроводных сетей в селе Иванковка Ергольского сельского округа Буландынского района Акмолинской области» и получено положительное заключение № ESNEX-0003⁄22 от 21.10.2022 г. на сумму 496,181 млн тенге. Протяженность водопроводных сетей – 12 км. В текущем году ГУ «Отдел строительства Буландынского района» подана бюджетная заявка в управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области». Однако год уже на три четверти прожит, а результат на нуле.

Рассказали сельчане и о том, что нет у них в селе, в отличие от других, близлежащих, уличного освещения. В ночной тьме, охватывающей населенный пункт, своеобразным маячком служат лишь огни производственного участка ТОО «Иванковка НС». Об Интернете и мобильной связи местные только мечтают.

Из-за нехватки учеников сегодня в Иванковке действует лишь начальная школа. Для 13 школьников с пятого по девятый класс организован подвоз в основную школу соседнего села Капитоновка. Посетовали женщины, среди которых были и матери школьников, и на то, что возят детей за 20 километров. Зимой, случись, не дай бог, что по дороге с «газелью» либо возникнут другие обстоятельства, дозвониться будет сложно…