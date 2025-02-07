История одной фотографии

Житель Алматы Джалиль Ихсанов подарил музею сундук, принадлежавший его предкам, некогда жившим в Лепсинске. В нем были старинный половик-алаша, вышивка крестом и 16 фотографий, сделанных в 1924–1930-х годах в фотомастерских города Лепсинска фотографами Бредихиным и Петренковым.

– Есть среди снимков подписанные, с указанием места, времени события, – рассказывает научный сотрудник Лепсинского исторического музея Мухарам Хайбулин. – Например, на снимке с седьмой Лепсинской уездной партийной конференции, которая прошла 19 октября 1927 года, запечатлены сорок ее участников. А есть фотография, вызываю­щая большой интерес, условно нами названная «Герои Гражданской войны».

Как рассказал сотрудникам музея Джалиль Ихсанов, ни он, ни его родственники не знают тех, кто изображен на том снимке. Так что единственной зацепкой для исследований оказались награды, которые были на военных в момент съемки.

– Это были ордена Красного Знамени, а при детальном рассмотрении выяснилось, что на груди одного из них был орден Красного Знамени Хорезмской Советской Народной Республики, – рассказывает Мухарам Минтае­вич. – Круг поисков тогда сузился, так как кавалеров такого ордена не очень много. А дальше уже откликнулись представители администрации сайта «Краснознаменцы», а также хранители школьного музея села Красная Речка, что в Узбекистане, Вениамин Викторович Удачин и Елена Анатольевна Потапова.

По их словам, в центре фото, вне всяких сомнений, был Кутяков Иван Семенович.

Вот что написал Вениамин Викторович: «…Спасибо огромное за фотографию. У нас такой нет. Да, на ней изображен наш земляк Кутяков Иван Семенович. К сожалению, другие люди на фото нам не известны. Ясно только, что фото сделано в 1924 году или позже, так как на его груди орден Красного Знамени Хорезмской СНР, полученный весной-летом 1924 года. О Кутякове у нас в музее есть огромный материал. Посылаю Вам то, что касается Средней Азии».

Из предоставленной узбекскими коллегами информации выяснилось, что Кутяков Иван Семенович родился в 1897 году в русской семье, из крестьян, в годы Первой мировой войны был младшим унтер-офицером, в 1917 году вступил в партию большевиков. В 1918–1919 годах – командир стрелковой бригады 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, в 1919–1924 годах уже командир этой дивизии. С января 1924 года в биографии Кутякова была служба в Хиве, где он был начальником 2-й Туркестанской дивизии и одновременно командующим Хорезмской группой войск, помощником командующего Туркестанской армии, уполномоченным РВС. Ликвидировал басмачество в Хивинском, Ташаузском, Хаджилийском районах. Известно, что в Хиву Кутяков прилетел на самолете «юнкерс» из Ташкента.

– Боевой путь Ивана Семеновича Кутякова связан с городами Николаевск, Самара, Уральск, Бузулук, Белебей, Бугуруслан, Уфа, Уральск, Гурьев, Киев, Хива, – рассказывает Мухарам Минтае­вич. – Он был награжден тремя орденами Красного Знамени – в 1919, 1922, 1924 годах, почетным революционным оружием, орденом Красного Знамени Хорезмской Советской Народной Республики, окончил Военную академию РККА. В 1933–1937 годах Кутяков был заместителем командующего Приволжским ВО, членом Военного совета при Наркоме обороны СССР.

Кстати, именно Иван Кутяков был инициатором установки памятника Василию Чапаеву в Самаре – первого монумента героям Гражданской войны. Он также принимал непосредственное участие в подготовке и съемках знаменитого кинофильма «Чапаев» братьев Васильевых. Написал книги «С Чапаевым по уральским степям», «В. И. Чапаев», «Разгром уральской белой казачьей армии» (на гонорар за эту книгу он приобрел трактор для односельчан), «Красная конница и воздушный флот в пустынях. 1924 г.» и другие.

– Иван Кутяков был арестован 15 мая 1937 года, – делится информацией Мухарам Хайбулин. – После ареста был уволен из РККА. Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве, захоронен в «Коммунарке». Реабилитирован в 1956 году. Подвиги Кутякова описаны в романе Дмитрия Фурманова «Чапаев», после расстрела его имя в романе заменили на комбрига Еланя. Бытует легенда, как при аресте Кутяков отстреливался из пулемета. Существует и версия, что он умер в 1942 году в тюрьме города Орска.

Теперь о военном, который изображен на фотографии слева от Ивана Кутякова.

– Предположительно, это Атаджанов Матьякуб, 1893 года рождения – он был назиром Госконтроля Хорезмской Респуб­лики в 1921–1924 годах, – рассказывает Мухарам Минтаевич. – Иной информации нет. Неизвестна дата его смерти. Нет сведений о нем и на сайте «Бессмертный барак». В Российском архиве хранится дело № 150 о переписке прокуратуры Кара-Калпакии с Верховным Советом СССР о лишении Атаджанова Матьякуба ордена Красного Знамени. Сами документы открыть пока не удалось из-за грифа секретности.

Ничего неизвестно сотрудникам Лепсинского исторического музея и о воен­ном, что запечатлен справа от Ивана Кутякова.

– Может быть, читатели вашей газеты узнают его, и откроется еще одна страница нашей истории, – говорит в заключение Мухарам Хайбулин. – Мы будем признательны за любую информацию, которая поможет пролить свет на историю этой фотографии.