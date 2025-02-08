История тюркского мира

Литература
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Амир Ергали

В Астане презентовали книги академика и сенатора Дархана Кыдырали

фото Игоря Бургандинова

Гостям торжественного мероприя­тия в Национальной академичес­кой библиотеке представили переводы книги «Тасқа жазылған тарих» («История, написанная на камне») на азербайджанском, турецком и кыргызском языках. В этом труде собраны материалы об истории и культуре тюркских народов со времен династии Ашина до эпохи Золотой Орды. Помимо этого издания были презентованы еще две книги автора – «Тюркский мир: через призму истории», изданная на русском языке, и «Кодовое имя – Туркестан: Мустафа Шокай» – на турецком.

Поддержку в издании трудов оказал Международный фонд тюркской культуры и наследия. Открывая встречу, президент фонда Актоты Раимкулова отметила значительный вклад Дархана Кыдырали в сохранение общего нас­ледия тюркского мира и укрепление связей между братскими народами.

– Презентация книги «Тасқа жазылған тарих» на азербайджанском языке прошла в рамках десятой выставки Baku International Book Fair с участием представителей госорганов Азербайджана, творческой интеллигенции и дипломатического корпуса. Выход этой книги на азербайджанском, турецком и кыргызском языках показывает большой интерес и уважение к культуре и истории тюркского мира, – сказала Актоты Раимкулова.

Советник Президента РК Бауыржан Омаров подчеркнул, что выход книг академика Дархана Кыдырали соответствует культурной повестке, отмеченной Президентом Касым-Жомартом Токаевым на Нацио­нальном курултае в прошлом году.

– Как сказал Глава государства, для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие. В этом контексте «Тасқа жазылған тарих» – значимый труд, который пробуждает интерес к изучению тюркологии, сближает тюркские народы и имеет большую ценность для науки и истории, – считает Бауыржан Омаров.

Он добавил, что автор ответственно подошел к изложению исторических фактов, уделяет особое внимание содержанию и доступности материалов, опирается на авторитетные источники, полно выражает свои мысли и дает оценку историческим событиям.

В Астану специально на презентацию книг Дархана Кыдырали прибыл министр культуры Азербайджана Адиль Керимли. Он проинформировал, что в сборнике Daşa yazılan tariх, переведенном на азербайджанский язык, собраны научные статьи автора, посвященные древней истории тюрков. По мнению гостя, выход этой книги стал событием в культурной жизни Азербайджана, которое послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между исследователями культурного и исторического наследия стран тюркского мира.

О значимости трудов Дархана Кыдырали для кыргызского народа говорил советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев. Он подчеркнул, что книга «Тасқа жазылған тарих» на кыргызском языке имеет большую научную ценность и всесторонне раскрывает общую историю тюркских народов.

Также свои поздравления и пожелания автору выразили известные общест­венные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Адиль Ахметов, ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков, советник генерального секретаря ТЮРК­СОЙ Каримбек Курманалиев, издатель Шынгыс Мукан и другие гости.

Дархан Кыдырали выразил благодарность Фонду тюркской культуры и наследия, переводчикам, издателям и всем тем, кто работал над выпуском книг. Автор отметил, что главная цель его работ – показать важность духовных ценностей, которые объединяют братские народы.

– Раньше мы больше обращались к тому, что разъединяет нас, ставя во главу угла национальные особенности. К примеру, делили исторических героев, противопоставляли их, отсюда происходили разногласия. Но у нас общая история, язык, символы, ценности. В нашей общей истории есть выдающиеся личности, которые нас объединяют, – Коркыт, Низами, Навои, – отметил Дархан Кыдырали.

В завершение встречи он напомнил о том, что всем нам очень важно помнить о своих корнях, обращаться к ценному опыту предков и укреплять дружественные связи с тюркскими странами.

#книга #презентация #Дархан Кыдырали

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