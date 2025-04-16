Историю о кукле расскажет «Астана Опера» в Санкт-Петербурге

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Столичный коллектив представит французскую версию балета «Коппелия» Л. Делиба в постановке легендарного хореографа Ролана Пети

Фото: пресс-служба театра

«Астана Опера» отправляется на гастроли в Санкт-Петербург. Артисты во главе с художественным руководителем балетной труппы «Астана Опера» звездой мирового балета Алтынай Асылмуратовой выступят 22 апреля на престижном международном фестивале Dance Open, который в этом году проходит на сцене Александринского театра, сообщает Kazpravda.kz 

Столичный коллектив представит французскую версию балета «Коппелия» Л. Делиба в постановке легендарного хореографа Ролана Пети.  

Этот балет – настоящая жемчужина мировой хореографии, в которой мастер Р. Пети превратил мистическую новеллу Гофмана «Песочный человек» в искрометную комедию. В центре повествования – обаятельный и легкомысленный Франц, очаровательная Сванильда и загадочный Коппелиус, чья кукла становится причиной череды невероятных событий.

«Гастроли всегда являются важным событием для труппы – это не только возможность представить свое искусство на новой сцене, но и серьезная ответственность. Особенно волнительно выступать в Санкт-Петербурге – городе с великими балетными традициями, перед взыскательной публикой, которая тонко чувствует и ценит искусство танца.

Мы привезли на фестиваль Dance Open балет «Коппелия» в хореографии Ролана Пети – легкий, наполненный светом и позитивом спектакль, который завоевал любовь как наших артистов, так и зрителей. Нам радостно поделиться этой постановкой с петербуржцами, ведь ее атмосфера дарит истинное удовольствие», – рассказывает художественный руководитель балетной труппы, народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Для звезды мирового балета этот гастрольный показ, действительно, не просто выступление, а настоящий творческий диалог с Петербургом, городом, где она блистала на сцене Мариинского театра в качестве его прима-балерины.

«Фестиваль Dance Open давно зарекомендовал себя как одно из крупнейших событий в мире балета, и для нас большая честь быть его участниками. Мы благодарны организаторам за приглашение, за возможность представить не только отдельных солистов, но и целый спектакль, а также открыть для наших молодых артистов новые горизонты. Пусть даже ненадолго, но мы вдохнем в себя атмосферу этого города, его вдохновение и красоту», – заключила художественный руководитель балетной труппы.  

На сцене Александринского театра оживет городок, где жители заняты своими заботами, но все внимание будет приковано к таинственному дому мастера Коппелиуса. В окне его дома неподвижно сидит прекрасная незнакомка с веером – кукла, столь совершенная, что сбивает с толку юношу Франца. Его роль исполнит заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев, а его невесту Сванильду – блистательная Шугыла Адепхан. Их судьбы переплетутся с образом Коппелиуса, которого воплотит заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков.

Случайно обнаружив тайну профессора, Сванильда перевоплощается в куклу, а дальше следует каскад комических и трогательных событий, в которых игра и реальность сплетаются воедино.

Задумка Ролана Пети позволяет артистам постоянно общаться со зрителями, вовлекать их в действие, заставляя смеяться и сопереживать. Этот балет, ставший частью репертуара «Астана Опера» в 2019 году, занял особое место в сердце труппы, и исполнители выразили надежду, что смогут подарить настоящий праздник жителям и гостям Санкт-Петербурга.

«Эти гастроли волнуют и радуют меня одновременно. Для меня это первый опыт выступления в Санкт-Петербурге, и я с нетерпением жду встречи с его публикой. Образ Сванильды особенный – она живая, игривая, очаровательная, с настоящим французским шармом. В этой постановке роль требует танцевального мастерства, а также яркой актерской игры, выразительной мимики, что придает балету еще больше очарования», – поделилась своими впечатлениями накануне поездки Шугыла Адепхан.

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