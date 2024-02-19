Историю патронатных детей-рабов из Жезказгана прокомментировала полиция

Происшествия, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ДП области Мангистау сообщили о продолжении досудебного расследования в отношении 55-летней женщины, которая истязала троих патронатных детей и использовала их труд на своей ферме, передает Kazpravda.kz  

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Сотрудники ювенальной полиции, органы опеки и прокуратуры в ходе проверки детей, находящихся под патронатом, установили, что 55-летняя жительница города Жезказган на протяжении продолжительного времени избивала и использовала физический труд детей.

- По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, - рассказали в ДП. 

Ранее, в связи с инцидентом, детей посетила уполномоченный по правам детей Динара Закиева. Она заверила, что им оказана помощь. 

 

#дети #полиция #мать #избиение #ИВС #патронатная семья

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